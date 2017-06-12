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TİM'in "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırması sonuçları

- DKİB Başkanı Gürdoğan: - "Listede Trabzon'dan 8 firmanın yer alması, Trabzon'un ihracattaki performans çıtasını her yıl daha da yukarılara taşıdığını açıkça göstermektedir"

TİM'in

TRABZON (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) hazırladığı "İlk 1000 İhracatçı Firma" listesinde Trabzon'dan 8 firmanın yer aldığı bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, TİM'in hazırladığı listede, tüm Karadeniz Bölgesi illeri arasında en fazla ihracatçının Trabzon'dan yer aldığını belirtti.

Listede Trabzon'dan 8 firmanın yer almasının, Trabzon'un ihracattaki performans çıtasını her yıl daha da yukarılara taşıdığını açıkça gösterdiğine işaret eden Gürdoğan, Trabzon'un gururu ihracatçı firmaların, Türkiye'nin önde gelen ihracatçı firma sıralamasında da yer almasının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Gürdoğan, Trabzon'un önde gelen fındık ve yaş meyve sebze ürünleri ihracatçılarının yanında Hekimoğlu Döküm Sanayi AŞ'nin de yer almasının, ilin ihracat profilinde sanayi ürünleri yönünde de gelişme yaşandığını açıkça gösterdiğine dikkati çekerek, listede yer alan firmaların aynı zamanda Türkiye'de fındık ve yaş meyve sebze sektöründe sektör birincisi firmalar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 14'üncü ihracatçı ili olan Trabzon'un, ihracatını daha üst noktalara ulaştırma konusunda gerekli kapasite ve potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Gürdoğan, artan firma sayısına bağlı olarak ihracatını da her geçen gün artırarak gelecek dönemde Türkiye sıralamasında daha üst noktalara ulaşacağını ifade etti.

Gürdoğan, sıralamada yer alan ve Trabzon ekonomisine büyük katkı sağlayan firmaları da tebrik etti.

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DKİBIhracatTİMTrabzon
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