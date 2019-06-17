KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasına ilişkin, "İç Anadolu Bölgesi'nden listeye giren 83 şirketten 14'ünün Kayseri'de yer alması iş dünyası adına bizleri gururlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırma sonuçlarını değerlendiren Gülsoy, yaptığı açıklamada, ilk binde yer alan ihracatçı şirketlerin 50 farklı ilde faaliyet göstermesinin ihracatın Türkiye geneline yayıldığının en büyük göstergesi olduğunu belirtti.

Listede yer alan firmaları kutlayan Gülsoy, şunları kaydetti:

"İç Anadolu Bölgesi'nden listeye giren 83 şirketten 14'ünün Kayseri'de yer alması iş dünyası adına bizleri gururlandırmıştır. Geçtiğimiz sene listede Kayseri'den 13 firma yer alırken bu sene firma sayımız 14 olmuştur. 4 firmanın ismini açıklamak istemediği listede yer alan firmalardan 9'u odamız üyesidir. Geçtiğimiz yıl da listede yer alan Boyteks San. Tic. AŞ, listeye 138'inci sıradan adını yazdırarak Kayseri'nin gurur olmuştur. Çinkom Metal, Rema Metal Tekstil, Boydak Dış Ticaret AŞ, Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi, TAŞ, Ceha Büro Mobilyaları AŞ, Kayseri Metal Center Sanayi, ERBOSAN, Boyçelik Metal şirketleri de çalışmalarıyla iş dünyasının takdirini kazanmıştır. Umut ediyoruz ki üretmekten, ürettiğini yatırıma dönüştürmekten vazgeçmeyen firmalarımızın sayısı her geçen gün artacak ve Kayseri ekonomi başta olmak üzere birçok alanda elde ettiği başarılarıyla adından söz ettirecektir."

Ekonomide devler liginde yer almanın en önemli rolünün ihracattaki performans olduğunu vurgulayan Gülsoy, Türkiye'nin her zamanki gibi çalışarak her türlü sorunun üstesinden gelebileceğini belirtti.

Gülsoy, "Önümüzdeki engelleri devletimize ve milletimize güvenerek, vazgeçmeden çalışarak aşacağız. Böylece, gerçeği yansıtmayan Moody’s not indirimlerine inat daha iyi olacak, hedeflerimize hızla ulaşacağız. Bu minvalde azimle çalışan ve başarılarıyla bizleri gururlandıran şirketlerimizi, yönetici ve çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.