"Tiroid hastalığı, her hastada farklı şiddette belirti ve bulgular gösteriyor" - Abdi İbrahim Medikal Direktörü Dr. Recep Erşahin: - "Tiroid hastalığı, her hastada farklı şiddette belirti ve bulgular gösteriyor" - "Tiroidin işlevinin azalmasına 'hipotiroidi', artmasına ise 'hipertiroidi' adı veriliyor. Her iki durumda da kişilerin belirti ve bulgularının şiddeti, hastalığın gizli ve açık olarak adlandırılmasını sağlıyor"

26 Mayıs 2019 Pazar 09:52