Tivibu'dan bayram sürprizi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Tivibu, abonelerinin keyifli bir Kurban Bayramı tatili geçirmelerini sağlayacak bir kampanya hazırladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un yeni nesil televizyon platformu Tivibu, Kurban Bayramı’na özel gerçekleştirdiği kampanya kapsamında tüm kanallarını kullanıcılarının erişimine açıyor. Tivibu aboneleri, 15-31 Ağustos döneminde tüm sinema ve Tivibu Spor kanallarını ücretsiz izleyebilecek.

Spor ve sinema kanallarının yanı sıra "Sinemasever" klasöründeki Türk filmleri de ücretsiz olarak Tivibu abonelerinin erişimine açılacak. Sinemaseverler "Seç İzle" bölümündeki "Sinemasever" klasöründe yer alan "Düğüm Salonu", "Bizim Köyün Şarkısı", "Acı Tatlı Ekşi", "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?", "Aile Arasında" ve "Ayla" filmlerini izleyebilecek.

