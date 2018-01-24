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TKDK'dan fındık üreticisine ek gelir imkanı

- TKDK Giresun İl Koordinatörü Kurşun: - "Fındık ana ürün olmak kaydıyla bahçelerde IPARD programı dahilinde hayvancılık ve çeşitli tarımsal faaliyetler yapılması mümkün" - "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Projeleri kapsamında 15 Mart'a kadar projelere destekler sağlayabiliriz"

TKDK'dan fındık üreticisine ek gelir imkanı

GİRESUN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, fındık ana ürün olmak şartıyla bahçelerde Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) programı dahilinde hayvancılık ve çeşitli tarımsal faaliyetler yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.
Kurşun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'un coğrafi yapısı nedeniyle yatırım yapılabilecek arazi varlığının istenilen düzeyde olmadığını belirtti.
Desteklerden yararlanmak isteyen özellikle bölge çiftçisi ve yatırımcılara yeni alternatif alanlar sunmayı hedeflediklerini ifade eden Kurşun, özellikle fındık bahçelerinin iyi bir alternatif olacağını dile getirdi.
Kurşun, fındık ana ürün olmak kaydıyla bahçelerde IPARD programı dahilinde hayvancılık ve çeşitli tarımsal faaliyetler yapılmasının mümkün olduğunu belirterek, "Burada ana ürün olan fındıktan kesinlikle vazgeçilmiyor. Hedef bahçelerin mevcut yapısını bozmadan fındık altında hayvancılık yapılması ya da çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi." dedi.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra fındık bahçelerinde hindi, tavuk, ördek ve kaz gibi kanatlı hayvan yetiştiriciliğinin küçük işletmeler kurularak yapılmasının mümkün olduğuna işaret eden Kurşun, "Yine süs bitkilerinin yanı sıra yem bitkilerinin üretimi de mümkün. Ayrıca bahçelerin yapısını bozmadan, hasat dönemi öncesi ve sonrasını etkilemeyecek şekilde sebze yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitkiler ekimi de fındık bahçelerinde rahatlıkla yapılabilir." diye konuştu.
Kurşun, yüzde 40 eğimli ve 200 rakıma kadar olan bölgelerdeki fındık bahçelerinde tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilebileceğini, Giresun'da mevcut bir milyon 200 dekar fındık bahçesinin en az yarısının yüzde 40 eğimin altında olduğunu, 600 bin dekar arazinin de yüzde 50'sinin ara tarıma açılabileceğini söyledi.
Tirebolu ilçesinde tarım ürünlerinin belirlenmesi ve çeşitli araştırmalar için 10 dönümlük arazi oluşturduklarını anlatan Kurşun, burada ilerleyen süreçte deneme amaçlı ekimler yapacaklarını belirtti.
Kurşun, çiftçilere fındığın yanı sıra ek gelir sağlamaları adına önemli fırsatlar sunduklarını vurgulayarak, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Projeleri kapsamında 15 Mart'a kadar projelere destekler sağlayabiliriz. Çiftçilerimizin IPARD programı kapsamındaki bu imkanı değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde çiftçiler ile yatırımcılara yönelik bilgilendirmelerde de bulunacağız." dedi.

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