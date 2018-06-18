TKDK desteğiyle

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'da yaşayan 34 yaşındaki girişimci Hakan Akçay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğinden yararlanarak "güneş enerjisi tarlası" oluşturdu.

Hazırladığı projenin TKDK Amasya İl Koordinatörlüğünce kabul edilmesinin ardından 1 milyon 43 bin lira destek alan Akçay, Sıracevizler köyünde bulunan arazisine kurduğu yaklaşık 5 milyon liraya mal olan güneş panellerinden oluşan santralde elektrik üretmeye başladı.

Yıllık 1,5 milyon kilovatsaat elektrik üretmeyi ve 750 konutun elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Akçay, kurduğu işletmeyle bölgede örnek yatırımcı olarak gösteriliyor.

Akçay, AA muhabirine, ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olduğunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olup memleketine geldikten sonra yeni bir iş arayışı içine girdiğini söyledi.

- "Bu işi araştırdık ve mantıklı bir iş olduğunu anladık"

Devletin desteği olmadan bu kadar geniş kapasiteli bir tesisi kurmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Akçay, şöyle devam etti:



"Bu işi araştırdık ve mantıklı bir iş olduğunu anladık. 2015 yılında gerekli izinlerimizi almak için başvurularımızı yapmıştık. İşe başlayacağımız sırada TKDK'nin destek verdiğini öğrendik. Yeniden TKDK için proje hazırladık. TKDK'nin de desteğini alarak işletmeyi faaliyete geçirdik. Tarım dışı arazi olan 15 bin 500 metrekarelik alana kurduk tesisimizi. Bu işletmede 3 yılın üzerinde bir emek var, inşallah yakın zamanda Avrupa üretim standartlarını yakalayacağız. Ülkemizin ekonomisine katma değer sağladığımız için mutluyuz."

Enerji üretimi işinin zahmetli ve sabır isteyen bir iş olduğuna dikkati çeken Akçay, "Biraz zahmetli bir iş ancak vatandaşlarımız biraz emek edip, biraz sabrettikten sonra ortaya güzel işler çıkıyor. Devlet zaten elinden gelen bütün desteği veriyor, Allah devlete zeval vermesin. Bizim yaptığımız üretim devlet garantisi altında. Devlet ürettiğimiz elektriği 10 yıl boyunca alacağını taahhüt etti." ifadesini kullandı.

TKDK Amasya Koordinatörü Cengiz Dikici de çiftçilere proje dahilinde hibe vererek üretim ve gelirlerini artırmayı amaçladıklarına anlatarak, "Hakan beyin kurduğu işletme bizim daha önce destek verdiğimiz işletmelerden çok farklı. Biz de elimizden gelen desteği verdik. Bize başvuran vatandaşlarımıza Hakan beyin işletmesini örnek gösteriyoruz." dedi.



