TKDK desteğiyle tesisini büyüten girişimci 81 ile mantar satıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ- Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kurulu tesisini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe destekle büyütüp üretimini iki katına çıkaran girişimci Göksel Özdikmen, yurdun dört bir tarafına kültür mantarı satıyor.

Hazırladığı projenin TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğünce kabul edilmesinin ardından 940 bin lira destek alan Özdikmen, 2 milyon 100 bin liraya mal ettiği tesiste ürettiği mantarları, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya gibi büyük şehirlerin yanı sıra zincir marketler vasıtasıyla tüm kentlere gönderiyor.

Özdikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emirdağ Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 4 yıl önce kültür mantarı üretim tesisi kurduklarını, işleri iyi gidince işletmeyi büyütmeye karar verdiklerini söyledi.

Kapasite ve üretim artışı için TKDK'ye 2 milyon 100 bin liralık proje sunduklarını belirten Özdikmen, "Projemiz geçen yıl kabul edildi ve yüzde 40 hibe desteğimiz onaylandı. Biz de hemen inşaata başladık. İşletmemizdeki 9 mantar üretim odamızı 20'ye çıkardık. Aylık üretimimiz 90 tondan 180 tona çıktı. Tesisimizdeki mantar üretimini iki katına çıkarmayı başardık." diye konuştu.

- 70 kişiyi istihdam ediyor

Özdikmen, tesiste 365 gün kültür mantarı üretimi yapıldığını ifade ederek, çoğu kadın 70 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Göksel Özdikmen, şöyle devam etti:

"Tesiste üretilen mantarlar toplandıktan sonra paketleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Antalya'daki çeşitli noktalara gönderiyoruz. Yine ülkemizin en büyük zincir marketlerinden biriyle anlaşmamız var. Onların vasıtasıyla Türkiye'nin bütün şehirlerine mantar satıyoruz. Kazancımız da iyi. İlerleyen yıllarda tesisimizi büyütmek ya da başka bir işletme daha kurmak gibi hedeflerimiz var."

- "Mantarlarımız çok beğeniliyor"

Ziraat mühendisi ve tesisin üretim müdürü Hatice Oktay da mantar üretiminin titiz şekilde takip edildiğini belirterek, "İşletmede üretimin bütün safhalarının takibini biz sağlıyoruz. Günlük yaklaşık 12 bin ile 30 bin paket arası mantarı koliliyoruz. Yine müşterilerin taleplerine göre de üretimimiz oluyor. Öncelikle büyük şehirlere gönderiyoruz. Anlaşmamız bulunan zincir markete her gün ürün gönderiyoruz. Tüketicilerimizden, sosyal medya ve internet hesaplarımız aracılığıyla çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Mantarlarımızın lezzeti çok beğeniliyor. Bu da bizleri çok mutlu ediyor." dedi.



