TKDK'dan Bursa'da 13 projeye 9 milyon lira hibe

BURSA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü tarafından, IPARD II 3'üncü Başvuru Çağrı Dönemi'nde toplam yatırım tutarı 17,7 milyon lira olan 13 proje için 9,4 milyon lira destek verilecek.

TKDK Bursa İl Koordinatörü Ömer Berksun, koordinatörlüğün konferans salonunda gerçekleştirilen sözleşme imzalama töreninde, kırsal kalkınma programlarının uygulanması amacıyla 2013'ten beri 82 milyon liralık hibe dağıtımı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bursa'da 17 ilçede 207 milyon liralık yatırım gerçekleştiğini belirten Berksun, "2016 yılı sonunda tamamlanan IPARD programından sonra IPARD II programına 2017'de başladık. Kırsal kalkınma, çok sektörlü bir programdır. IPARD programı, bu sektörlerin büyük bir kısmına cevap verebilmektedir." diye konuştu.

Berksun, IPARD programı ile üç ana başlıkta 16 sektörde destek sağlandığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bursa'da bugün 3. Başvuru Çağrı Dönemi'nde 36 milyon liralık yatırıma yaklaşık 19 milyon lira hibe desteği vereceğimiz 3. çağrının 2. başvuru sözleşme programında, 13 projeyle sözleşme imzalayacağız. Bu projeler arasında, iki yenilenebilir enerji yatırımı, bir mantar yetiştiriciliği ki mantar yetiştiriciliği Bursa'da ilk defa hayat bulan bir proje, iki kırsal turizm yatırımı, üç zanaatkarlık ve katma değerli ürünler yani zeytin ve zeytinyağı tesisleri, beş kırmızı et üretim tesisi olmak üzere 13 projeyle sözleşme imzalayacağız. Bu projelerin yatırım büyüklüğü 17,7 milyon lira. Bunlara 9,4 milyon lira hibe desteği sağlayacağız."

Yatırımların ülkeye ve millete hayırlı olması dileğinde bulunan Berksun, "Gerçekleştirilen projeler, ülkemize dışarıdan ekonomik saldırıların olduğu böyle bir dönemde başta Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ekonomik seferberliğe destek veren, bu mücadelede tasarruflarını yatırıma dönüştüren başvuru sahiplerini tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Daha sonra başvuru sahipleri tarafından sözleşmeler imzalandı.



Törene, Tarım ve Orman Bursa İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Zafer Işık da katıldı.



