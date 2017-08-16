TKDK'dan kırsal turizme 12,4 milyon liralık yatırım

VAN (AA) - CEMAL AŞAN / ALİ İHSAN ÖZTÜRK - Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında desteklediği projelerle bölgede tarım ve hayvancılığın yanı sıra buna dayalı sanayinin de gelişmesine katkı sunan Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu (TKDK), "Kırsal turizm" alanında da Van'a 12,4 milyon liralık yatırımın yapılmasına öncülük etti.

"Kırsal Turizm Programı" doğrultusunda kırsal alanlarda yapılacak turizme dönük yatırımlara hibe yoluyla destek veren TKDK, nüfusu 20 bini geçmeyen yerleşim alanlarında hazırlanan projelere öncelik tanıyor. 42 ili kapsayan programla kırsal bölgelerde turizm yatırımlarını artırmayı hedefleyen TKDK, projelerin uygulandığı yerleşim yerlerinin bu alandaki kapasitelerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Van'da da uygulanan program kapsamında verilen hibe destekleriyle birçok ilçede ilk kez otel açıldı, otel bulunmayan ilçelerde de bu yöndeki yatırım talepleri artmaya başladı.

TKDK'dan aldığı destekle Çaldıran ilçesinde apart otel açan Hüseyin Kalay, AA muhabirine, üniversiteyi bitirdikten sonra dede mesleği olan otelcilik alanında yatırım yapmaya karar verdiğini anlattı.

Yeni bir otel yapma konusunda araştırma yaparken TKDK uzmanlarının ilçede düzenlediği bir seminere katıldığını belirten Kalay, şöyle konuştu:

"Uzmanlar bu seminerde desteklemeler ve proje süreçleriyle ilgili bizi bilgilendirdi. Ben de kırsal turizm alanında proje hazırlamaya karar verdim. Kuruma müracaat ettiğimizde bize yakın ilgi gösterdiler ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Kendi sermayemizi de ortaya bırakarak ilçemizde bir apart otel yapmaya karar verdik. Bundan sonraki süreçte de projemizi hazırladık, kabul edilmesinin ardından da çalışmalara başladık."

- "TKDK olmasa başaramazdık"

1 milyon 385 bin liralık projenin 692 bin 816 lirasının hibe desteği olduğunu vurgulayan Kalay, bu destekle öz kaynaklarını birleştirerek yatırıma karar verdiklerini aktardı.

"Projenin uygulanmasına başlarken bile üzerimizde bir korku vardı. Kurumun desteği bize cesaret verdi, o olmasa zaten başlayamazdık." diyen Kalay, aile üyeleriyle de güç birliği yaparak ilçedeki ilk yatırıma imza atmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Kalay, kurumdaki tüm çalışanların yakın ilgi ve desteği sayesinde sorunların üstesinden geldiklerini kaydederek, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"Projeyi hazırladık. Kurumdakiler takıldığımız yerde bizim önümüzü açtılar ve sonuçta istediğimiz yerdeyiz. Yeni başlayacaklar için çok güzel bir destek. Herkese başvuruda bulunmalarını tevsiye ediyorum. Proje bölgede çok yeni. Başladığımızda, 'Burada otel olmaz, kimse otelde kalmaz, başarılı olamazsınız' diye eleştiriler geldi. Ama biz inanmıştık ve kurumun destekleriyle de faaliyete başladık. Otelimiz dolduktan sonra eleştirilerin yönü değişti. İnsanlar kırsal turizmde olmasa bile kendi imkanlarıyla benzer otel yapma girişiminde bulunmaya başladı. Otelimizin 22 odası var ve tamamı dolu."

- "Hedefimizde jeotermal otel var"

Bölgenin jeotermal su kaynakları açısından büyük potansiyelinin olduğuna dikkati çeken Kalay, bunu yatırıma dönüştürmeye yönelik projeler üzerinde de çalıştığını söyledi.

Kendilerine sağlanan destekler sayesinde farklı yatırımlar üzerinde de fikir ürettiklerini dile getiren Kalay, "Bundan sonra ilçemizde jeotermal alanda otel yapma hedefimiz var. İlçemizin bu potansiyelini ekonomiye kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TKDK Van İl Koordinatörü İbrahim Başak da kırsal turizm alanında şu ana kadar birçok proje desteklediklerini, bunlar arasında aqua park, otel gibi yatırımların olduğunu anlattı. Bu destekleme kapsamında 12,4 milyon liralık yatırımın bölgeye gelmesini sağladıklarını ve 5 milyon 750 bin lira hibe desteği sunduklarını dile getiren Başak, şunları söyledi:

"İnsanları cezbeden bir kurumuz. İlçelerimizin çoğunda otel yoktu. Kurumumuzun verdiği destekler kapsamında Başkale'de, Muradiye'de, Çaldıran'da birer otel yaptık. Yeni oteller için de müracaatlar var. Gevaş'ta otel yapmak isteyen girişimcilerimiz var. Önümüzdeki dönemlerde oteli olmayan ilçemiz kalmayacak. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. İnsanların ilgisi çok fazla. Yatırım yapmak isteyen çok girişimcimiz var. Biz onlarla irtibat halindeyiz. Gelecek çağrı dönemlerinde ilimize en fazla payı almayı hedefliyoruz."