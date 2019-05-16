TKİ'den sondaj kuyusu için ihale

ANKARA (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca, Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü açık ocak sahasında bin 500 metrelik derin karotlu sondaj kuyusu açılması için hizmet alımı yapılacağı bildirildi.

Söz konusu ihaleye ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunca, Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü açık ocak sahasında 3 adet 500 metrelik olmak üzere toplam bin 500 metrelik derin karotlu sondaj kuyusu açılması için hizmet alımı yapılacak.

İhale, 27 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.00'te Çan Linyitleri İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğünde açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek.