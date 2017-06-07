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TL ile ihracata en büyük katkı mücevherden

TİM Başkanı Büyükekşi, dış ticarette TL kullanımının her geçen yıl arttığını belirterek, ilk 4 ayda yüzde 127 şeklinde gerçekleşen artışa en büyük katkıyı mücevher sektörünün yaptığını bildirdi.

TL ile ihracata en büyük katkı mücevherden

İSTANBUL(AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, geçen 10 yıl içinde TL'nin dış ticaretteki payının yüzde 1 seviyelerinden yüzde 6,5 düzeyine yükseldiğini hatırlatarak, aynı dönemde TL'nin ihracattaki payının yüzde 2'lerin altından yüzde 5,5'e çıktığını anımsattı.

TL'nin ihracat içindeki payı rekor seviyeye ulaştı

Artış trendinin bu yıl da devam ettiğini dile getiren Büyükekşi, ilk 4 ayda TL ile ihracatın yüzde 127 arttığını, TL'nin ihracat içindeki payının bu dönemde yüzde 9,6 ile rekor seviyeye ulaştığını vurguladı.

Büyükekşi, TL'nin dış ticarette daha fazla kullanılabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dış ticaretimizde TL'nin kullanımının artması, TL'nin işlem hacminin ve itibarının artmasına, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların firmalarımıza zarar vermesinin önüne geçilmesine ve cari açığın finansmanını kolaylaştırmaya olanak sağlıyor. Bu kapsamda biz de firmalarımızın ihracatta döviz riskinden kendilerini koruyabilmelerinin bir yöntemi olarak TL ile ihracat yapmaları gerektiğini her daim kendilerine vurguluyoruz."

TL ile ihracatta en büyük artış Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri

Büyükekşi, bu yıl TL ile ihracata en büyük katkıyı mücevher sektörünün yaptığını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"TL kullanılarak yapılan ihracatımızdaki artışın önemli bir kısmını tek başına mücevher sektörü gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, hububat, tekstil, hazır giyim ve otomotiv ihracatımızda da TL'nin kullanımının arttığını görüyoruz. Ülke bazında bakacak olursak, yine aynı dönemde ihracatçılarımız TL karşılığında 179 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, TL ile ihracatımızın en fazla artış gösterdiği ülkeler Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Bu ülkelerin ardından, Rusya, Çin ve İsrail gibi ülkelere de TL kullanılarak yapılan ihracatımız artış gösterdi."

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EkonomiTİMTürkiye İhracatçılar Meclisi
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