Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji Tayvan dünya hasan Trabzon
İhracatı hızlandıracak
İhracatı hızlandıracak
GAP problemini çözeceğiz
GAP problemini çözeceğiz
Yeni girişimciler arıyor
Yeni girişimciler arıyor
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

-TCMB, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB, 2018'in üçüncü çeyreğinde yapacağı TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladı.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalelerini 2 Temmuz Pazartesi günü ila 28 Eylül Cuma günü arasında gerçekleştirmeye hazırlanan TCMB, açıklanan ihale takvimine göre yılın üçüncü çeyreğinde toplam 17,8 milyar dolar tutarında TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı planlıyor.

Bu arada, 23, 24, 25, 26, 27 Temmuz ve 2 Ağustos'taki ihalelerin vade tarihleri Türkiye'de tatile denk geldiğinden 2 ay vadeli olarak düzenlenecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TCMBTL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım Ihalesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5