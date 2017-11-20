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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı. TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 321 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar...

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 321 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 3,94521, en düşük fiyat 3,93500, en yüksek fiyat 4,01980 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 3,92810 olarak gerçekleşti.

TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 166 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,02226, en düşük fiyat 4,01750, en yüksek fiyat 4,02900 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,00433 olarak belirlendi.

TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 150 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,13625, en düşük fiyat 4,12800, en yüksek fiyat 4,15400 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,10766 olarak gerçekleşti.

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TCMBTürk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz
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