TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.



TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 554 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,72187, en düşük fiyat 4,71800, en yüksek fiyat 4,73070 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,71733 olarak gerçekleşti.



TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 217 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,82902, en düşük fiyat 4,81670, en yüksek fiyat 4,84550 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,81654 olarak gerçekleşti.





