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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı. TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 562 milyon dolar teklif geldi....

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 562 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,65503 en düşük fiyat 4,65120, en yüksek fiyat 4,65960 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,64934 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 220 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,76083, en düşük fiyat 4,75120, en yüksek fiyat 4,77680 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,75039 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 195 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,93160, en düşük fiyat 4,91680, en yüksek fiyat 4,95300 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,91282 olarak gerçekleşti.

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