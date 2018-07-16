TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 665 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 300 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 4,88177 en düşük fiyat 4,88000, en yüksek fiyat 4,88520 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 4,87510 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 239 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,00973, en düşük fiyat 5,00760, en yüksek fiyat 5,01610 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 4,99849 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 225 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 100 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,21252, en düşük fiyat 5,20500, en yüksek fiyat 5,28570 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 5,19158 olarak gerçekleşti.



