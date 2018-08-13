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TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 60 milyon dolar teklif geldi....

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TCMB'nin 300 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 60 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 60 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,93577 en düşük fiyat 6,93077, en yüksek fiyat 6,94077 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 6,93577 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 20 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 20 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 7,13577, en düşük fiyat 7,13577, en yüksek fiyat 7,13577 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 7,13577 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 14 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 14 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 7,46429,en düşük fiyat 7,46000, en yüksek fiyat 7,49000 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 7,46429 olarak gerçekleşti.

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