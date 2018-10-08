TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.

TCMB'nin 50 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 18 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 18 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,45723, en düşük fiyat 6,41230, en yüksek fiyat 6,47940 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 6,45723 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 50 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 10 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 10 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,90176, en düşük fiyat 6,85940, en yüksek fiyat 6,93950 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 6,90176 olarak gerçekleşti.



