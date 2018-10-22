Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar saat ipek UNİCEF Trabzon Saat tamircisi
Dünya evlerini süsledi
Dünya evlerini süsledi
Hint düğünü gözdesi
Hint düğünü gözdesi
Palamut mutluluğu
Palamut mutluluğu
Çatıya GES kurdu
Çatıya GES kurdu
Gııdada israf uyarısı
Gııdada israf uyarısı

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 24 milyon dolar teklif geldi....

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı
banner17

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine 24 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 24 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,74492, en düşük fiyat 5,73550, en yüksek fiyat 5,74680 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat ise 5,74492 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 50 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 20 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 20 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,92081, en düşük fiyat 5,91780, en yüksek fiyat 5,93250 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 5,92081 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 50 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 30 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 30 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 6,20895,en düşük fiyat 6,18780, en yüksek fiyat 6,25300 oldu. Teklif edilen ortalama fiyat 6,20895 olarak gerçekleşti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıTL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım Ihaleleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1