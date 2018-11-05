İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri sonuçlandı.

TCMB'nin 100 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 1 ay vadeli döviz satım ihalesine teklif gelmediği için işlem gerçekleştirilmedi.

TCMB'nin 50 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 3 ay vadeli döviz satım ihalesine gelen teklif 10 milyon dolar oldu. İhalede gerçekleşen tutar 10 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,68510, en düşük fiyat 5,68110, en yüksek fiyat 5,69110 olarak belirlendi. Teklif edilen ortalama fiyat 5,68510 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 50 milyon dolarlık TL uzlaşmalı 6 ay vadeli döviz satım ihalesine ise 8 milyon dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar 8 milyon dolar olurken, ortalama fiyat 5,93197, en düşük fiyat 5,92980, en yüksek fiyat 5,93560 olarak belirlendi. Teklif edilen ortalama fiyat 5,93198 oldu.

