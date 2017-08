TL ve ruble için teşvik edici mekanizmalar olmalı

İZMİR (AA) - TOLGA ALBAY - Rusya Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, iki ülke arasındaki ticarette yerel para birimlerinin tercih edilmesinin iki hükümet tarafından desteklendiğini, pratikte de kullanıldığını ancak bunda istenilen hacme ulaşılamadığını belirtti.

Palankoyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun birbirini tamamlar nitelikte ekonomilere sahip olduğunu ifade ederek, "Ekonomik ilişkilerde sıkıntılı süreçlerin öncesinde yakaladığımız seviyede değiliz. Onun için daha çok çalışmamız lazım ancak bu konuda bir hızlanma görülüyor." dedi.

İş dünyasının iki ülke devlet yetkililerinin koyduğu hedefleri yakalama konusunda çaba gösterdiğine işaret eden Palankoyev, "İkili ticarette ruble ve TL’nin kullanılması, iki hükümet tarafından desteklenen bir yöntem. Bence biraz da teşvik edici mekanizmalar olmalı. Pratikte kullanılıyor ama istenen hacme, rakamlara ulaşmış değil. Bu konuda daha çok çalışmak lazım." diye konuştu.

- "Problemler geride kaldı"

Türkiye Rusya İş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ise iki ülke arasındaki gerginliklerin artık geride kaldığını söyledi. İhracatın tekrar açıldığını, Türk iş adamlarının Rusya’ya rahatlıkla seyahat eder hale geldiğini, müteahhitler için yeni imkanların ortaya çıkarıldığını anlatan Özilhan, Rus turistlerin de Türkiye’ye geldiğini ve bu konuda geçmişteki rakamların yakalanacağına inandığını ifade etti.

Özilhan, 2015 öncesi dönemi yakalamanın biraz zaman alabileceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Nükleer santral ve Türk Akımı gibi 15-20 milyar dolarlık dev projeler, önümüzdeki dönemde iki ülke devlet başkanlarının koyduğu 100 milyar dolarlık hedefe ulaşacak altyapı oluşturacak. Yaşanan problemden doğan hissiyatlarının geride kaldığını, iki ülkenin birbirini tamamlayan ülkeler olması dolayısıyla ilişkilerini daha geliştireceğini düşünüyorum. Tekrar 30 milyar dolarlık ticaret hacmine dönmek birkaç sene alacaktır.”

Özilhan, İzmir’de çok sayıda iş görüşmesi yapıldığını, ortaklıklara imza atıldığını, bunun gelecek için sevindirici olduğunu kaydetti.

- "Her hafta 10 tır meyve gönderiyoruz"

Özilhan, Anadolu Endüstri Holding olarak Rusya pazarında büyük yatırımlarının bulunduğunu, her yıl en az 50-60 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bizim için potansiyeli yüksek bir ülke. Daha ziyade pazara yatırım yapıyoruz, satış ve dağıtımda güçleniyoruz. Kapasitemiz zaten yeterince var." diye konuştu.

Grubun Türkiye’de tarım konusunda özellikle meyvecilikte büyük yatırımları devreye soktuğuna dikkat çeken Özilhan, 25 bin dönümde 3,5 milyon meyve ağacına ulaştıklarını, buradan her hafta 10 tır dolusu meyveyi Rusya pazarına gönderdiklerini kaydetti.