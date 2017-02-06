ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) İnşaat Sektörü 2017 Analizi'nde, Türkiye Varlık Fonunun etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir rota ile uygulanması halinde, altyapı yatırımlarını ve inşaat sektörünü desteklemek adına son derece memnuniyet verici sonuçlar yaratabileceği bildirildi.

TMB'den yapılan yazılı açılamada, İnşaat Sektörü 2017 Analizi'nde, Türkiye Varlık Fonunun olumlu bir hikaye yaratma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

Analizde, "Etkin, şeffaf ve sürdürülebilir bir rota çizilip uygulanması halinde, ekonominin büyüme performansı ve finansal sistemin direnci dışında altyapı yatırımlarını ve inşaat sektörünü desteklemek adına da Türkiye Varlık Fonunun son derece memnuniyet verici sonuçlar yaratabileceği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Küresel ekonominin seyrinde, ABD politikaları ile ABD-Çin gerginliğinin etkili olacağı vurgulanan analizde, Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faiz artış süreci, Avrupa seçimleri, Rusya'nın uluslararası siyasette artan rolü, petrol fiyatlarının seyri, jeopolitik gelişmeler ve güvenlik riskleri gibi unsurların da bu dönemde belirleyici olacağı değerlendirildi.



Türkiye ekonomisi için yılın ilk yarısının gerek dışsal, gerek içsel risk unsurlarıyla büyük oranda dalgalı olacağına işaret edilen analizde, özellikle yılın ikinci çeyreğinden sonra atılacak hızlı ve etkin adımların, iç ve dış politikada yatıştırıcı bir atmosferin hakim olmasının, yılın ikinci yarısına büyük oranda olumlu yansıyabileceği ifade edildi.