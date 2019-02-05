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TMB'den inşaat sektörü analizi

- Türkiye Müteahhitler Birliği: - "Uluslararası müteahhitlik pazarı büyüklüğünün 2030'larda 700 milyar dolar seviyelerine çıkması öngörülüyor" - "Türk firmalarının pazardan aldığı payın yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi amaçlanıyor"

TMB'den inşaat sektörü analizi
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ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB), uluslararası müteahhitlik pazarı büyüklüğünün 2030'larda 700 milyar dolar seviyesine çıkmasının öngörüldüğü belirtilerek, "Türk firmalarının pazardan aldığı payın yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi amaçlanıyor." ifadesi kullanıldı.

TMB'den yapılan açıklamada, Birliğin "2019'a Girerken Dünya Yeniden mi Şekilleniyor?" adlı analizindeki verilere dikkat çekildi.

Küresel ve ulusal ekonominin yanı sıra inşaat sektörüne ilişkin tüm verilerin değerlendirildiği analizde, son günlerde özellikle ABD Merkez Bankasının (FED), faizleri beklendiği hızda artırmayacağı algısının etkisiyle yabancı fonların artan ilgisinden Türkiye'nin de olumlu yararlanmaya başladığı belirtildi. Analizde, kriz yönetimi konusunda deneyimi ve esnek özel sektörüyle Türk ekonomisinin bu zorlu süreci de atlatmasının beklendiği vurgulandı.

Yaşanan tüm jeopolitik risklere ve ticaret savaşlarına rağmen Türk firmalarının, geçen yıl yurt dışında 19,9 milyar dolarlık taahhüt projesi üstlendiği hatırlatılan analizde, bugüne kadar 123 ülkede alınan 9 bin 600 projenin toplam tutarının 380 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Geçen yıl en fazla iş üstlenilen ilk 3 ülkenin Rusya (yüzde 20), Suudi Arabistan (yüzde 15,5) ve Katar (yüzde 10,4) olduğu aktarılan analizde, şu ifadelere yer verildi:

"İlişkilerin normalleşmesinin ardından Rusya, bu yıl yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizde pazar sıralamasında lider konumuna geri dönmüştür. Rusya'da kısa sürede 2012-2015 yıllarındaki ortalama 5-6 milyar dolar/yıl potansiyel proje tutarına yaklaşılmasının mümkün olacağı öngörülmektedir. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin 2012-2015 döneminde yıllık 30 milyar dolarla en yüksek seviyelere ulaştığı görülmektedir ancak dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle bu rakam, 2016-2017 döneminde 14-15 milyar dolar/yıl mertebesine inmiştir. Yurt dışında yeniden yıllık proje tutarında 20-30 milyar dolar bandına doğru hareket edildiği gözlenmektedir."

- Irak ile yeni dönem beklentisi

Irak'ta geçen yılın sonunda kurulan hükümetin, bazı bakanlıklara henüz atama yapılmamasına karşın, ülkenin yeniden imarı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine verdiği önem nedeniyle olumlu bir dönemin başlangıcının sinyallerini verdiğine işaret edilen analizde, mevcut güvenlik sorunlarının aşılmasının, firmalara Bağdat ve çevresiyle Basra başta olmak üzere Irak'ta yeniden iş üstlenilebilme imkanı sağlayacağı kaydedildi.

Genel ekonomi ve sektöre ilişkin tespitlerin bulunduğu analize göre, uluslararası müteahhitlik pazarının büyüklüğünün 2030'larda 700 milyar dolar seviyelerine çıkması öngörülüyor ve Türk firmalarının pazardan aldığı payın yüzde 7'lere yükseltilerek yılda 50 milyar dolar seviyesine çıkarılması amaçlanıyor.

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