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TMB'ye yeni genel sekreter

ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) yeni Genel Sekreteri, Hasan Yalçın oldu.TMB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin öncü inşaat firmalarını temsil eden, sektörün çatı kuruluşu olan Birliğin Genel Sekreterliği...

TMB'ye yeni genel sekreter
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ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) yeni Genel Sekreteri, Hasan Yalçın oldu.

TMB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin öncü inşaat firmalarını temsil eden, sektörün çatı kuruluşu olan Birliğin Genel Sekreterliği görevini, Yalçın üstlendi.

Yalçın, 1965 yılında Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Yalçın, yüksek lisans eğitimini ABD'de tamamladı. Çalışma hayatına 1987'de Hazine ve Dış ticaret Müsteşarlığında başlayan Yalçın, daha sonra Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığında Uzman Yardımcısı, Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Müteahhitlik Hizmetleri Dairesinin kuruluşunda görev alan ve ilk şube müdürü olan Yalçın, 2000-2003 arasında Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri, 2009-2014 arasında ise İsviçre Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan YalçınTMBTürkiye Müteahhitler Birliği
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