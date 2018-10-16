TMO 2018 yılı mısır alım politikasını belirledi

ANKARA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2018 yılında mısır alımında izlenecek politikaları belirledi.

TMO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl mısır üretiminin 2017'ye göre yüzde 3,4 azalışla 5,7 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Ofis tarafından 3 Ekim itibarıyla üreticilere depolama ve finansman imkanı sağlamak amacıyla emanet alımlara başlanırken, bugüne kadar 5 bin ton mısır teslim alındı. Mısır alım fiyatı, 15 Ekim itibarıyla ton başına 950 lira olurken, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen ton başına 55 lira prim ve diğer desteklerle alım fiyatı ton başına bin 5 liraya kadar yükselecek.

Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 214 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda mısır alım faaliyeti gösterilecek.

TMO tarafından mısır alımlarında bu yıl izlenecek politikalar da belirlendi.

Bu kapsamda, TMO'nun iş yerlerine veya sözleşme imzalanan lisanslı depolara mısır bırakan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak.

Mısırını iş yerlerine emanete bırakan üreticiler, 25 Ekim'e kadar depo kira ücreti vermeden mısırını geri çekebilecek, açıklanan fiyatla TMO'ya satabilecek veya emanette bırakabilecek.

TMO ile protokol imzalayan lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler, ürünlerini elektronik ürün senedi (ELÜS) olarak TMO'ya satabilecek.

Ürün bedeli ödemeleri, mısırın TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Sözleşme imzalanan lisanslı depolara mısır teslim eden üreticilerin mısırını TMO'ya satmaları halinde ödemeler peşin yapılacak.

Tüccar ve şirketlerden (ÇKS belgesi olmayanlardan) 31 Aralık'a kadar emanet alım yapılacak. Tüccar ve şirketler, talep etmeleri halinde TMO depolarında bulunan emanet mısırlarını 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerinde Ofise satabilecek.

Üreticilerin, iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uygulanan randevulu alım sistemine devam edilecek. Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden ya da şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden alınabilecek.

Pazar günleri hariç, haftanın 6 günü alım yapılacak. Ürününü TMO depolarına emanete bırakan üreticiler, makbuz senedini kullanarak TMO'dan yüzde 30 avans temin edebilecek.

Üretici ve tüccarlar, emanete bırakılan mısır için TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan kredi kullanabilecek. TMO'nun anlaşmalı olduğu bankalardan makbuz senedi ile kredi kullanan tüm kesimlerin bankalara olan yükümlülüklerini yerine getirerek ürünlerini TMO'ya satmamaları durumunda bankalara ödemiş oldukları faizin yüzde 25'i TMO tarafından karşılanacak.