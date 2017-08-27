TMO aracılığıyla fındık alınması

ORDU (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, TMO aracılığıyla fındık alınmasına ilişkin, "Şimdi hepimizin işi bu karar doğrultusunda Türkiye'nin fındığının tamamını yurt dışına satabilmek ve mümkün olan en fazla dövizi ülkeye getirebilmektedir." dedi.

Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla fındık alımı yapılmasını değerlendirdi.

İhracatçılar olarak serbest piyasadan yana olduklarını ve fiyatların arz talebe göre şekillenmesini benimsediklerini ifade eden Sevinç, "Buna ilişkin biz de görüşlerimizi ilgili makamlara belirtmiştik. Sonuç itibarıyla TMO'nun piyasada müdahil olması yönünde bir karar çıktı. Bu bizim arzu ettiğimiz bir şey değildi. Ancak bu karar alınmıştır. Şimdi hepimizin işi bu karar doğrultusunda Türkiye'nin fındığının tamamını yurt dışına satabilmek, ve mümkün olan en fazla dövizi ülkeye getirebilmektedir." diye konuştu.

TMO'nun fındık alım fiyatı tartışmalarına değinmek istemediğini ifade eden Sevinç, "Gördüğüm kadarıyla hem hükümet hem TMO bu fiyatı belirlerken bir yandan üreticileri düşünürken bir yandan da Türk fındığını stoklarda bekletmeden satılabilmesini amaçlamıştır. Alınan karar böyle görünüyor. Ümit ederim ki bu fiyat çerçevesinde de piyasa rahat çalışacaktır." ifadelerini kullandı.

TMO'nun, fındık alımı yaparken belli kurallarının olduğunu da anımsatan Sevinç, "Ancak bazı çevreler tarafından TMO yüzde 8 nem oranına kadar ürün almalıdır yönünde açıklamalar yapılıyor. Bu, olacak iş değil. Her şeyden önce bu, dünya standartlarına aykırıdır. Biz eminiz ki TMO yetkilileri işini bilir. Yüzde 6'ya kadar rutubetli fındık alması son derece yerinde bir karardır. Eğer TMO yüzde 8 oranında nemli fındık alırsa o zaman bizlerinde fındık ihraç edebilmesi mümkün değildir." dedi.

Sevinç, bu konuda her kesimi dikkatli olmaya davet ederek, "Fındık bizim milli ürünümüzdür. Böylesine önemli bir ürünümüzün heba olmaması başta üreticilerimiz olmak üzere herkesin dikkatli olmasında fayda vardır. Bizim üreticilerden beklentimiz ürünlerini yeterince kuruttuktan sonra serbest piyasaya indirmeleri ya da TMO'ya satmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.