TMO emanet alımlarına başladı

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticilerin depolama ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla emanet alımlarına bugün başladığını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, buğday, arpa hasadına 15 Mayıs itibarıyla başlandığına dikkati çekerek, Güneydoğu Anadolu bölgesinden başlanan hasatta henüz yüzde 3 seviyesine ulaşıldığını ifade etti.

Bu sene geçen yıla göre buğday üretiminde yüzde 6, arpa üretiminde yüzde 12 artış beklediklerini bildiren Çelik, TMO'nun bugünden itibaren üreticilerin depolama ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla emanet alımlarına başladığını kaydetti.

Çelik, fiyatı gelecek süreçte açıklayacaklarını belirterek, "Bu süreçte piyasayı yakından takip ediyoruz. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri alıyoruz." ifadesini kullandı.

Üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı üretim miktarının tamamını randevu almak suretiyle TMO iş yerlerine emanete bırakabileceklerini vurgulayan Çelik, isteyen üreticilerin emanete bıraktığı ürün karşılığında geçen yılki müdahale alım fiyatı üzerinden yüzde 30 avans kullanabileceklerini bildirdi.

- "Fiyat açıklanıncaya kadar depo kira ücreti alınmayacak"

Çelik, emanete bırakılan ürünlerden, fiyat açıklanıncaya kadar depo kira ücreti alınmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"TMO, lisanslı depolarla ürün alımı için protokol imzalamakta, lisanslı depolara konulan ürünlere alım garantisi vermektedir. Lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler yüzde 2 stopaj ve SGK kesintisinden muaf tutulacak, ürününü teminat göstererek ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar kredi kullanabilecek ve bu krediye ait faizin yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacaktır. Üreticilerimizin, belirtmiş olduğumuz bu avantajlarından istifade edebilmeleri ve ürünlerini uygun fiyatlarda istedikleri zaman satabilmeleri için lisanslı depoları kullanmaları menfaatlerine olacaktır. Amacımız, üreticilerimizin ürünlerini memnun olacakları fiyatlardan satabilmesidir. Hasadın yoğunlaşması ve piyasa şartlarına göre ilave adımlar atılacaktır."