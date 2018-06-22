Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa ekonomi teknoloji dünya spor
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri

"TMO fındık alımı için hazırlıklarını sürdürüyor"

- Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu: - "(Fındık alımı) Oda olarak görüştüğümüz TMO yetkilileri yeni sezonla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah yeni sezonda da TMO piyasaya girerek üreticilerimizin mağduriyetini giderecektir"

ORDU (AA) - Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yeni sezonda fındık alımı için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Akarsu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun geçen sezon Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıkladığı takvim doğrultusunda fındık alımı yaptığını anımsattı.

TMO'nun daha önce randevu verdiği üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 10,5, levant kalite fındığın kilogramını ise 10 liradan aldığını ifade eden Akarsu, TMO'nun geçen sezon yaklaşık 80 bin üreticiden 150 bin ton fındık aldığını aktardı.

Söz konusu kurumun fındık alımı konusunda yeni sezonla ilgili hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Akarsu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Ordu ziyaretinde fındık üreticilerini mağdur etmeyeceğini açıklayarak bölge halkını rahatlatmıştır. Oda olarak görüştüğümüz TMO yetkilileri yeni sezonla ilgili hazırlıklarını sürdürüyor. İnşallah yeni sezonda da TMO piyasaya girerek üreticilerimizin mağduriyetini giderecektir. Buna olan inancımız tamdır." diye konuştu.

Akarsu, TMO'nun yeni sezonda zamanında piyasaya gireceğinden şüphelerinin olmadığına vurgu yaparak, "Hiçbir üreticimiz bundan endişe etmesin. TMO geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine üreticinin fındığını piyasanın üzerinde alacaktır. Zaten hasat öncesi ofis yeniden piyasada olacağını kamuoyu ile paylaşacaktır. Oda olarak bu konunun en yakın takipçisiyiz." şeklinde konuştu.

Selami Akarsu, TMO'nun Ordu'da şubesinin bulunduğunu, konuyu bu şube aracılığı ile yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altınordu Ziraat OdasıFındıkTMO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5