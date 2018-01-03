TMO fındık alımlarına ara verdi

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO'nun, depolarda bulunan fındığın kalitesi daha yüksek depolara nakledilmesi ve boşa çıkan depoların temizlik ve bakımı için alımlara ara verdiğini söyledi.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun 6 Eylül itibarıyla bölgede fındık alımına başladığını anımsattı.

Üreticilerin TMO'ya çok yoğun ilgi gösterdiğini belirten Soydan, Ofisin bu zamana kadar üreticilerden toplam 140 bin ton fındık alarak karşılığında 1 milyar 400 milyon lira ödeme yaptığını ifade etti.

Soydan, TMO'nun piyasaya girmesinin üreticileri ve tıkanan piyasayı rahatlattığına işaret ederek, bundan sonraki beklentilerinin, TMO tarafından alınan fındığın üreticilerin de hakları korunarak pazarlanması ya da işlenmesi olduğunu dile getirdi.

TMO'nun, depolarda bulunan fındığın kalitesi daha yüksek depolara nakledilmesi ve boşa çıkan depoların temizlik ve bakımı için şimdilik alımlara ara verdiğini söyleyen Soydan, "Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından üreticilerimizin de taleplerine göre TMO yeniden alımlara başlayabilir ancak TMO'ya talep şu an yok denecek kadar az. Çünkü üreticilerimizin çoğu ürünlerini elden çıkardı." dedi.

Arslan Soydan, serbest piyasada 50 randımanlı kabuklu fındığın 9 lira seviyelerinden işlem gördüğünü belirterek, "Maalesef bu konuda beklentilerimiz sezon başından bu yana oluşmadı. Üzgünüz. Keşke üreticilerimizi mutlu edecek fiyatlar olsaydı. Bizim tek sevindiğimiz husus TMO'nun piyasada olmasıydı. Onun dışında serbest piyasa hepimize hayal kırıklığı yaşattı." diye konuştu.

Fındıkta alan bazlı gelir desteği için başvuru süresinin 2017 Aralık ayı sonu itibarıyla sona erdiğini anımsatan Soydan, Ordu'da bu desteklemeden faydalanmak için yaklaşık 121 bin üreticinin müracaat ettiğini, başvuruda bulunmayan üreticilerin desteklemeden yararlanamayacağını söyledi.

Soydan, bu kapsamda kente yaklaşık 300 milyon lira destekleme ödemesi yapılacağını da sözlerine ekledi.



