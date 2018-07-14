"TMO her yıl fındık piyasasında olmalı"

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) her yıl fındık üretim rakamlarına bakmadan piyasada olmalı ve piyasaya müdahale etmelidir. Nasıl? Zamanında müdahale etmeli. Enflasyonu, üretici maliyetini ve refah payını dikkate almak suretiyle de fiyat vermek durumunda." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine, TZOB olarak çiftçilerin hak ve menfaatlerini korumak için mücadele ettiklerini, bu çiftçilerin başında fındık üreticilerinin geldiğini söyledi.

Bu anlamda Türkiye'deki tüm oda başkanlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Bayraktar, başarılı olmalarında bu desteklerin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Ordu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'ndeki tüm oda başkanlarından da memnun olduklarının altını çizen Bayraktar, el birliği ile fındık üreticisinin sorunlarının da üstesinden gelmeye çalışacaklarını vurguladı.

Bayraktar, çiftçilerin kendilerine intikal eden değişik sorunlarının olduğunu belirterek, "Karadenizli üreticilerimizin de çok değişik problemleri var. Ordu meyvecilik ve sebzecilik yapılmasının yanı sıra bal üretiminde de Türkiye birincisi. Aynı zamanda Ordu kivi üretiminde de söz sahibi olma yolunda ilerliyor." diye konuştu.

Ordu'nun fındık üretiminde geçen sezonki rakamlarına bakıldığında Türkiye'de en önde yer aldığının altını çizen Bayraktar, "Geçen sezon Ordu'da yaklaşık 213 bin ton civarında fındık üretilmiş durumda. Ordu ürettiğinin yaklaşık 40 bin tonunu ise geçen sezon TMO'ya vermiş. Geçen yıl TMO toplamda 136 bin ton civarında fındık alırken, bunun 40 bin tonunu sadece Ordu'dan almış. Dolayısıyla bu rakam çok büyük." şeklinde konuştu.

- "Fındık deyince TMO akla gelmeli"

Bayraktar, bu sezon da fındık üreticilerinin kendilerinden beklentilerinin olduğunu bildiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yönetim kurulu üyeleri ile birlikte sayın Bakana yaptığımız ziyarette TMO'nun piyasaya girmesi noktasında sayın Bakanı ikna etmiştik. Dolayısıyla geçen sene TZOB'un gayretleri ile Toprak Mahsulleri Ofisi alıma girdi. Fiyat konusu daha iyi olabilirdi ama geçen yıl eğer TMO 136 bin ton fındığı almamış olsaydı serbest piyasada oluşan fiyatları düşünmek dahi istemiyorum. Şu bir gerçek ve bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Fındık deyince TMO akla gelmeli. Fındık deyince TMO müdahale etmeli. Çünkü serbest piyasa koşullarına göre fındık piyasası teşekkül etmiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Arz talep dengesine göre hareket eden bir piyasa yok. Arzın düşük olduğu zamanlarda da maalesef fiyatın yükselmediğini görüyoruz. Bu da piyasa koşullarının işlemediğini gösteriyor."

- "Emanete fındık verilmesi piyasayı bozuyor"

Bayraktar, piyasa koşullarının düzgün işlememesinin nedenlerinin başında, üreticilerin tüccar ve manavlara emanet fındık vermesinin geldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Üreticimiz emanete fındık veriyor, verdiği bu fındığı da emanete verdim sanıyor ama verdiği bu fındık iç ve dış piyasaya gidiyor ve buralarda işleniyor. Halbuki üretici verdiği fındığın halen depolarda olduğunu sanıyor. Onun verdiği fındık Avrupa'da geziyor. Bunu da ne zaman yapıyor hasat zamanında yapıyor. Dolayısıyla emanete verilen fındık piyasa koşullarının düzgün çalışmamasına neden oluyor. İkinci neden ise fındık piyasasında alıcının az satıcının ise fazla olması. Bu iki nedenden dolayı serbest piyasa koşulları çalışmıyor ve bozuluyor."

- "TMO her yıl fındık üretim rakamlarına bakmadan piyasada olmalı"

Şemsi Bayraktar, böylesine bir milli ürüne, dünya üretiminde ve ihracatta rakipsiz olunan bir ürüne sahip çıkılması mecburiyetinin olduğunun dile getirerek, "TMO her yıl fındık üretim rakamlarına bakmadan piyasada olmalı ve piyasaya müdahale etmelidir. Nasıl? Zamanında müdahale etmeli. Enflasyonu, üretici maliyetini ve refah payını dikkate almak suretiyle de fiyat vermek durumunda. Bizim görüşümüz ve beklentimiz bu yönde. Önümüzdeki günlerde yeni Bakana bir ziyaretimiz olacak. Sayın Bakandan da bu manada TMO'nun yeniden piyasada olmasını talep edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Lisanslı depoculuğu bu bölgeye sokmamız gerekiyor"

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bölgede lisanslı depoculuğun mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini de ifade ederek, şunları söyledi:

"Hem Ordu'da hem de Trabzon'da lisanslı depoculuk yok. Dolayısıyla lisanslı depoculuğu bu bölgeye sokmamız gerekiyor. Bu sadece fındık üretimi ile alakalı da değil, ülkenin bitkisel üretimi ile de alakalı. Çünkü lisanslı depolara burada faal olsa, üreticinin ürününü alsa, Ziraat Bankasından üreticimizin sıfır faizli ürün senedine kredi alması mümkün olacak. Böyle olunca üretici emanete fındık bırakmak yerine sıfır faizli kredi alabilir. O bakımdan lisanslı depo fevkalade önemli. Önümüzdeki dönemde bu konuda da çalışmalarımız olacak."































