ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) öncülüğünde ülke genelinde 90 noktada, 4,2 milyon ton kapasiteli lisanslı depo yapımının hedeflendiğini belirterek, "Bunların 2018 yılında 2,5 milyon tonluk kısmı, 2019 yılı sonunda ise tamamı devreye girmiş olacaktır." dedi.



Fakıbaba, TMO'nun Güvercinlik tesislerinde düzenlenen "TMO'nun 80. Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri"nde yaptığı konuşmada, sosyal ve siyasal istikrarın gıda güvenliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu, bu açıdan ofisin Türkiye'deki gıda güvenliğinin sağlanmasında etkin rol oynadığını söyledi.

TMO'nun depo sayısını 5 yılda 500'e çıkaracağına inandığını ifade eden Fakıbaba, kurumun bu yıl 2,4 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiğini ve üreticilere toplam 3,4 milyar lira ödeme yaptığını bildirdi.



Fakıbaba, piyasaları yakından izlediklerini ve spekülatif hareketleri engellediklerini vurgulayarak, TMO yönetiminden yapılan güzel işlere ek olarak mutlaka yem konusunun da ele alınmasını ve piyasanın daha iyi regüle edilmesini istedi.



Hayvancılıkla uğraşan kesimin artan yem fiyatlarından rahatsız olduklarına işaret eden Fakıbaba, "Bundan sonra yem piyasasında da TMO'nun var olması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Fakıbaba, Türkiye'de depo açığının giderilmesi amacıyla TMO tarafından "özel sektöre uzun süreli kiralama yöntemiyle lisanslı depo yaptırılması" sürecinin başlatıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda ülke genelinde 90 noktada, 4,2 milyon ton kapasiteli depo yapımı hedeflenmiştir. İhtiyaç görülen noktalarda depo yapımı faaliyetlerine devam edilecektir. Bunların 2018 yılında 2,5 milyon tonluk kısmı, 2019 yılı sonunda ise tamamı devreye girmiş olacaktır. Bu hububat barajıdır. Ürün fazla olduğunda bu barajlarda bekleteceğiz ve ürünümüz azaldığında bu depolardan ürünlerimizi piyasaya süreceğiz. Sistem tamamlandığında ülkemize, 1,5 milyar liralık yatırım yapılarak, bin kişiye istihdam sağlanacaktır. Üreticilerimiz ürününü lisanslı depoya teslim ettikleri takdirde bu yıl depo kira ücreti ödemeyecek, biz karşılayacağız. Ürün teslim ederken 25 lira analiz ücretini ödemeyecek. Ton başına 25 lira nakliye desteği alacak, bunu ilk kez bu yıl uyguluyoruz. Ürününü sattığında yüzde 2 stopaj vergisi ve yüzde 2 Sosyal Güvenlik Kurumu bedeli ödemeyecek. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi aracılığıyla şartsız, kefilsiz kredi kullanabilecek, kredinin tüm faizini biz karşılayacağız. Tüm bu desteklerimizle örneğin lisanslı depoya 20 ton ürününü getiren bir üretici, bunu ister TMO'ya ister tüccara veya sanayiciye satsın, bin 450 liraya kadar kazanç sağlayabilecek."



- "ESK etlerinin satış noktasını 15 bine çıkaracağız"



ESK etlerinin marketler tarafından dar gelirli vatandaşlara satıldığına işaret eden Fakıbaba, söz konusu regülasyonun 2 markette 13 bin noktada devam ettiğini, bu noktaların yeterli olmadığını, ramazanda ihtiyacı karşılamak üzere sayıyı 15 bine çıkaracaklarını söyledi.



Fakıbaba, bu uygulamada rekabet gibi bir dertlerinin olmadığını, dar gelirli vatandaşların mutfağında da et olması için söz konusu regülasyonu yaptıklarını dile getirdi.



24 Haziran seçimlerinin Türkiye için dönüm noktası olduğuna inandığını vurgulayan Fakıbaba, "İnşallah biz çalışacağız, siz de 'Yola devam' diyeceksiniz. Biz biriz, inşallah bu bayrağın altında tek devlet, tek millet, tek vatan olarak ömrümüzün sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bu mücadelenin sonunda da kazanan Türkiye vatandaşları olacak." ifadesini kullandı.



- "Yıl içinde 2,5 milyon tonluk kapasite hizmete sunulmuş olacak"

TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu da kurulduğu 1938'de 55 milyon lira sermayesi, 46 bin ton depolama kapasitesi bulunan, ilk alımını 5 kuruşa 121 bin ton buğday olarak yapan TMO'nun 80 yıl sonra bugün 2,6 milyar lira sermayesi, 4 milyon ton depo kapasitesi ve yıllık 10 milyon ton alım satımıyla dev bir kurum haline geldiğini bildirdi.



Çiftçi için TMO'nun "ekmek, geçim" anlamına geldiğini ifade eden Kemaloğlu, son 10 yılda kurumun çiftçiden 27 milyon ton hububat alımı yaptığını, karşılığında 17 milyar lira ödediğini, haşhaş kapsülü, kuru üzüm, fındık alımları dahil edildiğinde 10 yıllık sürede Türkiye çiftçisine 21 milyar lira ürün bedeli ödendiğini kaydetti.



Kemaloğlu, hükümetin çıkardığı lisanslı depoculuk mevzuatı ve beraberindeki teşviklerle cumhuriyet tarihinin en büyük depoculuk hamlesini başlattıklarının altını çizerek, "Ülke genelinde 90 noktada 4,2 milyon ton kapasiteli depo yapımını hedeflemekteyiz. Bu yıl içinde 2,5 milyon tonluk kapasite hizmete sunulmuş olacak." dedi.



- Dağcılardan "Tarımın barajlarını inşa ediyoruz" pankartı



Bakan Fakıbaba, konuşmaların ardından depoculuk faaliyetlerine katkı veren firma yetkililerine plaket verdi. TMO'nun depolarında dağcılar "Tarımın barajlarını inşa ediyoruz" pankartı açtı.



Fakıbaba, Engelliler Haftası dolayısıyla öncelikle engelli gençler tarafından kurulan standı da ziyaret etti. Daha sonra TMO tarafından binlerce yıl önceki ekmek çeşitleri araştırılarak yaptırılan ekmekleri tadan Fakıbaba, stantta kurulan fırında ekmek pişirdi.



Şanlıurfa Belediyesi tarafından kurulan çadırda sıra gecesi müzisyenlerinin şarkılarına eşlik eden Fakıbaba'ya filografi tekniğiyle yapılan Türk bayrağı hediyesi takdim edildi.