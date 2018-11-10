Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Mehmet Mehmet Tutar Murat Hopa Hopa engereği
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu
Evin yapıldıkça öde
Evin yapıldıkça öde

TMO'nun devreye girmesiyle fındık piyasası hareketlendi

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı takvim doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlamasıyla serbest piyasadaki fiyatlar da yükseldi.TMO, fındık üretimi gerçekleştirilen...

TMO'nun devreye girmesiyle fındık piyasası hareketlendi
banner17

ORDU (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı takvim doğrultusunda 1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlamasıyla serbest piyasadaki fiyatlar da yükseldi.
TMO, fındık üretimi gerçekleştirilen illerde depo kiralayarak, önceden randevu alan üreticilerden levant kalite fındığın kilogramını 14, Giresun kalite fındığın kilogramını 14,5, sivri ve diğer kalite fındığın kilogramını ise 13 liradan alıyor.
Üreticiler, 1 Kasım'dan bu yana TMO'ya ilgi gösterirken, serbest piyasada da fiyatlar yükseldi.
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun çürük oranındaki kriterinin yüzde 3 olduğunu, üreticilerin bu konuda sıkıntı yaşadığını, bu nedenle söz konusu oranın yüzde 5 civarına çekilmesi gerektiğini söyledi.
Akarsu, TMO'nun fındık alımına yoğun ilgi gösterildiğini anlatarak, "Toprak Mahsulleri Ofisi 'alım yapıyorum' dedikten sonra 12 lira olan serbest piyasada 13-13,5, randımanla beraber 14 liraya giden fındık fiyatı var. Hatta 57-58 randıman gelen fındığın da 14,5-14,75 lira civarında işlem gördüğü oluyor. Üreticide, 'Belki daha yukarı doğru gider, TMO alım fiyatlarının üzerine çıkar' diye bir beklenti ile satışlarda yavaşlama var. Bu da gayet normal." ifadesini kullandı.
TMO'nun üreticiler açısından önemine dikkati çeken Akarsu, "Hedeflerimizde TMO'nun devreye girerek bu piyasanın yükselmesi vardı. Piyasanın adı serbest piyasa olup, uygulamada tekelleşen bir piyasa vardı." dedi.
Akarsu, il genelinde 600 tonun üzerinde alım gerçekleştiğine işaret ederek, "Üreticimizin yüzünün güleceğine inanıyorum. Bu işin önümüzdeki yılı da var. TMO'nun 14 lira fiyat belirtmesi, artık fındığın 14 liranın altına düşmeyeceğinin göstergesidir. Bu da esasen önemli bir noktadır. Biz işin bu boyutuna çok önem veriyoruz. Bunun da takipçisi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TMOSERBEST PİYASAFiyatFındıkAltınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1