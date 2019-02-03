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TMO stoklarındaki fındık

- Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman: - "TMO tarafından 10 bin ton fındık FİSKOBİRLİK'e aktarıldı. Birliğin desteklenmesi için bu aktarımın önemli olduğunu düşünüyoruz ve artırılarak devamını istiyoruz"

TMO stoklarındaki fındık
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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 10 bin ton fındığın Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (FİSKOBİRLİK) aktarıldığını anımsatarak, "Birliğin desteklenmesi için bu aktarımın önemli olduğunu düşünüyoruz ve artırılarak devamını istiyoruz." dedi.

Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 ürünü fındık rekoltesinin büyük kısmının piyasaya indiğini belirtti.

Çiftçi ve sanayicinin elindeki ürünün, yeni hasat dönemine 6 ay gibi zaman bulunmasından dolayı sektörün ihtiyacına cevap vermeyeceğini ifade eden Yaman, bu nedenle TMO stoklarındaki fındığın önemli hale geldiğini vurguladı.

Yaman, bazı kesimlerin ofisin elindeki ürünü piyasaya sürmesi için girişimlerde bulunduklarına dair kendilerine bilgilerin ulaşmaya başladığını aktararak, "TMO stoklarındaki fındığın kesinlikle piyasaya ticari anlamda sürülmesini istemiyoruz. Binlerce ton ürünün piyasaya girmesi, serbest piyasayı her yönden olumsuz etkileyecektir." diye konuştu.

TMO tarafından 10 bin ton fındığın FİSKOBİRLİK'e aktarıldığını bildiren Yaman, şunları söyledi:

"Birliğin desteklenmesi için bu aktarımın önemli olduğunu düşünüyoruz ve artırılarak devamını istiyoruz. Ofisin depolarındaki ürün, ticari anlamda piyasa yerine daha fazla katkı sunma adına birliğe tahsis edilebilir. Yine TMO tarafından bu fındıkların, üzümde ve sütte olduğu gibi okullar ile askeri birliklere ücretsiz dağıtımları sağlanarak stokların eritilmesi sağlanabilir. Böylelikle piyasa ve FİSKOBİRLİK desteklenerek korunur, ayrıca iç piyasada fındık tüketimi de artırılmış olunur."


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FındıkFİSKOBİRLİKGiresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim YamanTMO
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