TMO ürünleri ePttAVM.com'dan da satılacak

ANKARA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile PTT arasında yapılacak protokolle ofisin perakende satışını yaptığı ürünler ePttAVM.com üzerinden de alınabilecek.

TMO'dan yapılan açıklamaya göre, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yeşil mercimek ve nohut başta olmak üzere, ofisin büfelerinden perakende alınabilen ürünler ePttAVM.com'dan da satışa sunulacak.

Konuya ilişkin protokol, yarın TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal ile PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik arasında imzalanacak.