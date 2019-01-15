TMO ürünleri ePttAVM.com'dan da satılacak

ANKARA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile PTT arasında imzalanan protokol kapsamında, Ofisin perakende satışını yaptığı ürünler, ePttAVM.com üzerinden de alınabilecek.

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'da gerçekleştirilen protokol imza töreninde, kurum olarak bugüne kadar hububat piyasalarını dengelemek için önemli tedbirler aldıklarını ve başarılı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl TMO'ya bakliyat alımı görevi verildiğini anımsatan Güldal, söz konusu ürünlerin üretiminde ciddi artış olduğunu bildirdi. Güldal, üretim artışının nohutta yüzde 34'ü, yeşil mercimekte yüzde 43'ü bulduğunu dile getirdi.

TMO olarak 96 bin ton nohut, 14 bin ton yeşil mercimeğin üreticilerden alındığını belirten Güldal, bakliyatın öneminin Türk milleti tarafından çok iyi bilindiğini, özellikle uzmanlarca bakliyatın haftada en az 3 gün tüketilmesinin önerildiğini ifade etti.



Güldal, dünyada 2030 yılına kadar bakliyat tüketiminin yüzde 25 civarında artmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"TMO olarak, üreticileri korumak adına, değerinde aldığımız ürünleri tüketicilerle buluşturmak için satış politikası oluşturduk. Şimdiye kadar 150 satış noktasında ürünlerimizle birlikte nohut ve mercimek satılıyordu. Biz, PTT ile TMO'nun beraber hareket etmesini teminen nohut ve mercimekte iş birliği yapıp, e-Ticaret Projesi'ne dahil olarak ürünlerimizi tüketicilerimize ulaştırmanın gayeti içinde olacağız."

Protokol kapsamında ePttAVM.com üzerinden ilk olarak nohut ve yeşil mercimeğin piyasaya göre yüzde 30-40 daha uygun fiyatla satışa sunulduğunu anlatan Güldal, orta, iri ve çok iri olmak üzere 3 kategoride satılacak nohutun fiyatının 4 ile 6,50 lira arasında değiştiğini, yeşil mercimeğin ise 4,5 liradan satışa sunulacağını bildirdi.

Güldal, PTT'nin çok uygun rakamlarla kargo ücreti ilavesi yapacağını söyledi.

- "İnsan hayatını kolaylaştırmak adına iş birliği yaptık"

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de bu iş birliğinin, vatandaşın yaşam kalitesini artırmak, ucuz ürün sağlamak ve ülkenin her köşesine bu ürünleri ulaştırmak amacıyla yapıldığını ifade etti.

TMO ürünlerinin ePttAVM.com üzerinden satışına bugün itibarıyla başlandığını belirten Bozgeyik, söz konusu ürünleri TMO'nun en az karla PTT'nin de lojistik tarafında en az maliyetle vatandaşa ulaştıracağını vurguladı.

Bozgeyik, iki kurumun iş birliğinin başka alanlarda da insan hayatını kolaylaştıracak şekilde devam edeceğini dile getirerek, "Burada kalmayacağız. Bunları dünyaya nasıl açarız, dünya fiyatlarıyla nasıl rekabet ettiririz, başka ülkelerde de yetiştiricimizin, çiftçimizin alın teriyle hazırladığı ürünleri tüm insanlığa nasıl ulaştırırız, bunun gayreti ve çabası içinde olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Güldal ve Bozgeyik, söz konusu protokolü imzaladı.