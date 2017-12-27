TMO'dan kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, "2018-2019 döneminde toplam 5 milyon tonluk, en az 5 milyar TL değerindeki emtia için finansal araçları çalıştırmamız gerekecek. Lisanslı depoculuğun yaygınlaşacağı gelecek dönemde yeni yöntemlerle sektörü finanse etmemiz gerekiyor." dedi.

TMO ve Halk Yatırım iş birliğiyle 27 Kasım 2017'de gerçekleştirilen ve Türkiye'de "ilk" olma özelliği taşıyan, dayanak varlık olarak tarımsal emtianın kullanıldığı 100 milyon TL tutarındaki TMO kira sertifikası (sukuk) ihracı kapsamında Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlendi.

Törende konuşan TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemaloğlu, söz konusu ihracın Türkiye’de, Hazine Müsteşarlığı dışında bir kamu kuruluşu tarafından gerçekleştirilen ilk ihraç olmasının yanı sıra dayanak varlık olarak buğdayın kullanıldığı ilk işlem olduğunu söyledi.



Gelecek yıl özel sektöre kira garantisi vermek için 3,5 milyon ton kapasiteli lisanslı depo inşa edileceğini belirten Kemaloğlu, "Bu ihracın, son dönemde büyük bir gelişim gösteren lisanslı depoculuk faaliyetleri kapsamında depolanan ürünlerin teminat gösterilerek tüm kesimlerin finansmana erişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Kemaloğlu, Türkiye’de bugüne kadar gayrimenkul dışında teknik nedenlerle pek kullanılamayan sukuk ihraçlarında tarım ürünlerinin de kullanılmasını sağlayarak finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırmak, borçlanma araçlarında çeşitliliği artırarak maliyetlerini düşürmek amacıyla gerçekleştirilen 100 milyon TL tutarındaki sukuk ihracının Halk Yatırım ile başarıyla sağlandığını kaydetti.





- "Yıllık 5 milyar TL üretici ödememiz, 10 milyon tona varan işlem hacmimiz var"





İsmail Kemaloğlu, TMO’nun yakında 80. yılını kutlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası'nın para piyasasında üstlendiği rolü, özelde hububat, genelde tarım piyasasında üstlenen düzenleyici bir kurumuz. Yıllık 5 milyar TL üretici ödememiz, 10 milyon tona varan işlem hacmimiz var. Dünyanın kendi alanında kurumsal kapasitesi en yüksek kurumlarındanız. 4 milyon tonun üzerinde depolama altyapımız, 8 limanda 600 bin ton depolama kapasitemiz var. TMO bu rolüyle de, finansal araçlarda da ilkleri yapmaya çalışan bir kurum.

TMO, 2018-2019 yılında bütün stoklama ve muhafaza işlemlerini lisanslı depolama aracılığıyla yapacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük lisanslı depoculuk hamlesini başlattık. 3,5 milyon ton kapasiteli lisanlı depo inşa ediliyor. Halen 2 milyon tonu yakın devreye girmiş bir kapasite var. Yani 2018-2019 döneminde toplam 5 milyon tonluk, en az 5 milyar TL değerindeki emtia için finansal araçları çalıştırmamız gerekecek. Lisanslı depoculuğun yaygınlaşacağı gelecek dönemde, yeni yöntemlerle sektörü finanse etmemiz gerekiyor."





- "Halk Yatırım olarak gelecekte de bu piyasaya önem vermeyi hedefliyoruz"







Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer de kira sertifikalarının kullanımının dünya sermaye piyasalarında artarak devam ettiğini belirterek, dünya piyasasında Malezya, Suudi Arabistan ve Endonezya'nın pazarın yüzde 56’sını karşıladığını bildirdi.



Türkiye'nin, son yıllarda aldığı hızlı ilerlemeler sonucu yüzde 5,2’lik paya ulaştığını belirten Sürer, bu seviyenin yeterli olmadığını, Halk Yatırım olarak gelecekte de bu piyasaya önem vermeyi hedeflediklerini kaydetti.



Sürer, TMO iş birliğiyle gerçekleştirdikleri ihraca ilişkin de, "Bu ihraç, ürün özelinde birçok yeniliği barındırdığından, konvansiyonel borçlanma araçlarına kıyasla çok daha meşakkatli bir hazırlık aşaması gerektirmiştir. TMO’nun katkılarıyla süreci başarıyla tamamlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Halk Yatırım olarak, özellikle yenilikçi ve nitelikli ürünleri sermaye piyasamıza kazandırma hedefiyle öncü misyonumuzun gerektirdiği çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız." ifadelerini kullandı.







