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TMO'nun bakliyat alım-satımı

- Toprak Mahsulleri Ofisinin kuru fasulye, mercimek ve nohut alım-satımı yapabilmesine imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlük tarihi 25 Haziran 2018 olarak değiştirildi

TMO'nun bakliyat alım-satımı
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ANKARA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru fasulye, mercimek ve nohut alım-satımı yapabilmesine imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlük tarihi 25 Haziran 2018 olarak yeniden düzenlendi.

Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanmıştı.

Karara göre, hububat fiyatlarını ve alım-satım esaslarını piyasa şartlarınca belirleyen ve uygulayan TMO'nun yetki alanına bakliyatlar da eklenmişti.

TMO'nun kuru fasulye, mercimek (her türlü) ve nohutla sınırlandırılan bakliyat alımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlük tarihi de 24 Ekim 2018 olarak belirtilmişti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "192 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na İlişkin Düzeltme" ile kararın, 25 Haziran 2018'den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi.

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