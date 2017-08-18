TMO'nun fındık alım kararı

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, TMO'nun fındık alım kararına ilişkin, "Kamuoyuna çok güçlü bir mesaj verilebildiğini düşünmüyorum ama TMO'nun öyle ya da böyle fındık alımı için piyasada olması iyidir." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın TMO'nun, 2017 ürünü Giresun kalite fındık için 10,5 lira, levant kalite fındık için 10 lira fiyatla alım yapacağı yönünde açıklamada bulunduğunu anımsattı.

Ofisin piyasada olmasının fındık ve fındık üreticisi için önemli olduğunu ancak kurumun alım yapmasının mevcut sorunları çözmeyeceğini savunan Bayraktar, "TMO bugün piyasaya girdi. Bakanlar Kurulu kararı yok, Bakanlık kendi inisiyatifiyle giriyor. Kamuoyuna çok güçlü bir mesaj verilebildiğini düşünmüyorum ama TMO'nun öyle ya da böyle fındık alımı için piyasada olması iyidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yıllardır devletin fındık piyasasında olması gerektiğini savunduklarını belirterek, müdahale alımlarının da köklü geçmişe sahip FİSKOBİRLİK üzerinden gerçekleştirmesi gerektiğini savundu.

"FİSKOBİRLİK gibi kurum varken, tüm bölgede konuşlanmış bir kurum varken, tecrübesi vesaire bunlar varken başka bir kurumla fındık alımına yönelmek hem üretici hem fındık hem hazine hem de maliyetler açısından rantabl değil." diyen Bayraktar, rantabl olanın, birlik üzerinden fındık alımı olduğunu söyledi.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in imkanları ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalıştığını kaydederek, "Üretici güçlü desteklerse de yapmaya devam edecek ancak birlik tek başına piyasada belirleyici olamaz. Dünyada hiçbir kurum devlet desteği olmadan bunu yapamaz. Ticaret yapan hiçbir kurum bunu yapamaz. Piyasaya müdahalenin muhatabı devlettir, geçmişte de FİSKOBİRLİK devlet desteğiyle bunu yapmıştır." diye konuştu.

- GTB, TMO'nun piyasada olmasını olumlu buluyor

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Temel Yanıkoğlu ise TMO'nun piyasada olmasını olumlu bulduğuna işaret ederek, "Şu anda sadece ofisin fındık alımı yapacağını biliyoruz ancak alım politikasıyla ilgili bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle TMO'nun alım yapmasının piyasaya yansımalarını ancak alım politikasının açıklanması ve alımların başlamasının ardından göreceğiz. Yine de ofisin piyasada olması bize göre önemli." ifadelerini kullandı.

Bir süredir TMO yetkilileriyle "Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası"na dahil olmaları için görüşmeler yürüttüklerini belirten Yanıkoğlu, "Projemiz üzerinden TMO'nun alımlar gerçekleştirmesi için girişimlerimiz var. İlk görüşmelerden olumlu sinyaller aldık. İlerleyen süreçte yine temaslarımız olacak. Umarız her şey istediğimiz ölçüde gelişir." dedi.