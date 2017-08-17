TMO'nun fındık alım kararı üreticiyi memnun etti

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla 2017 sezonu fındık için de alım kararı verilmesinin üreticilere ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Soydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 sezonu fındık için TMO aracılığıyla alım kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Açıklamanın en yetkili makamdan geldiğine işaret eden Soydan, "Fındık hasadına başlanmadan önce 'TMO fındık alımı yapacak mı, yapmayacak mı' konusu merak ediliyordu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın açıklamasının ardından bu merak da giderilmiş oldu." ifadesini kullandı.

Soydan, TZOB olarak kendilerinin de TMO'nun mutlaka piyasada olması ve devletin mutlaka müdahale alımı yapması yönünde talepleri olduğunu anımsatarak, "Yapılan açıklamaya göre TMO önümüzdeki pazartesi gününden itibaren Giresun kalite fındık için 10,5 lira, levant kalite için 10 liradan alım gerçekleştirecek. Alınan bu karar tüm üreticilerimize ve bölgemize hayırlı olsun." dedi.

TMO'nun kararının, bazı tereddütleri de giderdiğine dikkati çeken Soydan, şöyle devam etti:

"Yapılan bu açıklama belki üreticilerin beklentilerinin altında olmuş olabilir ancak burada önemli olan devletin fındığa müdahale eden bir kurum olarak piyasada olmasıydı. Çünkü bu sezon bizim tereddütlerimiz vardı. Özellikle devlet müdahalesinin olmadığı yani TMO'nun alım yapmadığı bir piyasada fındık fiyatlarının açıklanan bu rakamların çok çok altında olması söz konusu olabilirdi. Onun için devlet eliyle fındığa müdahale önemliydi ve bu müdahale de gerçekleşmiş oldu."

Arslan Soydan, fındık üreticisini yalnız bırakmayan hükümet yetkililerine de teşekkür etti.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu ise serbest piyasanın işlemesi açısından TMO'nun varlığını önemsediklerini vurgulayarak, "Bilindiği üzere 2009 yılından bu yana fındık serbest piyasaya bırakılmıştı. Bu da belli sorunları beraberinde getirmişti. Şimdi tıkanan serbest piyasayı TMO'nun rahatlatacağını düşünüyoruz. İnşallah Bakanlığın talimatı ile TMO önümüzdeki pazartesi gününden itibaren fındık alımına başlayacak. Bu kararı oldukça önemsiyor ve gelişmeleri de yakından takip edeceğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Akarsu, üreticilerin, TMO'ya fındık verdiklerinde sorun yaşamamak için mutlaka ürünlerini iyi kurutmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.



