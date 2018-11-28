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TMO'nun fındık alımı

- GTB Başkanı İbaş: - "Borsanın lisanslı deposuna TMO adına 799 bin kilogram fındık kabul edildi"

TMO'nun fındık alımı
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GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Yaşar İbaş, borsanın lisanslı depolarına Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına yaklaşık bir aylık dönemde 799 bin kilogram 2018 ürünü fındık kabul ettiklerini söyledi.

İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Kasım itibaren piyasaya giren TMO'nun Giresun merkezde fındık alımını lisanslı depoları üzerinden gerçekleştirdiğini belirtti.

TMO'nun lisanslı depo kanalıyla bugüne kadar 918 çiftçiden 799 bin 942 kilogram fındık alımı yaptığını kaydeden İbaş, çiftçilerin ilgilerinden memnun olduklarını kaydetti.

Fındık alımlarında TMO'nun uyguladığı kriterlerin revize edilmesi için de girişimlerin devam ettiğini aktaran İbaş, "TMO alımlarda yüzde 5 kırık ve yüzde 3 çürük kriterleri uygulamakta ve bu da mağduriyetlere neden olmaktadır. Biz rakamların kırıkta yüzde 7 ve çürükte yüzde 5 olmasını istiyoruz." dedi.

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FındıkGiresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Yaşar İbaşToprak Mahsulleri Ofisi
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