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TMO'nun FİSKOBİRLİK'e 10 bin ton fındık aktarması

- Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "TMO stoklarında bulunan fındıkların FİSKOBİRLİK aracılığıyla işlenerek piyasaya arz edilmesi, kurumu sektörde söz sahibi haline getireceği gibi piyasanın korunmasını da sağlayacaktır"

TMO'nun FİSKOBİRLİK'e 10 bin ton fındık aktarması
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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, TMO stoklarında bulunan fındıkların FİSKOBİRLİK aracılığıyla işlenerek piyasaya arz edilmesinin, kurumu hem sektörde söz sahibi haline getireceğini hem de piyasanın korunmasını sağlayacağını bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, kurumun stoklarındaki 10 bin ton fındığı partiler halinde birliğe aktarmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu kararın alınması ve FİSKOBİRLİK'in desteklenmesinden dolayı teşekkür ettiklerini ifade eden Karan, 10 bin ton fındığın birliğe ciddi anlamda güç kattığını vurguladı.

Ofis stoklarında bulunan fındıkların FİSKOBİRLİK aracılığıyla işlenerek piyasa arz edilmesi yönünde talepleri bulunduğunu da dile getiren Karan, şunları kaydetti:

"TMO stoklarında bulunan fındıkların FİSKOBİRLİK aracılığıyla işlenerek piyasa arz edilmesi, kurumu sektörde söz sahibi haline getireceği gibi piyasanın korunmasını da sağlayacaktır. Bundan sonraki süreçte, TMO stoklarındaki ürünün bu şekilde piyasaya arz edilmesi, üretici açısından son derece önemlidir. Aksi bir durum, yeni sezon öncesi yükselişte olan fındık fiyatının düşmesine ve piyasanın bozulmasına sebep olacaktır. Biz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize sonuna kadar güveniyoruz."

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FındıkFİSKOBİRLİKGiresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin KaranTMO
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