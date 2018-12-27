Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Bursa festival
Yerli üretene indirim
Havlu yüz güldürdü
Havlu yüz güldürdü
Toparlanma bekliyoruz
Toparlanma bekliyoruz
Ticarette sigorta devri
Ticarette sigorta devri
Siberde önemli adım
Siber adım atıldı

TMO'nun FİSKOBİRLİK'e aktaracağı 10 bin ton fındık

- AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: - "Bu husustaki kararname imzalanmıştır. Hayırlı olmasını dilerim"

TMO'nun FİSKOBİRLİK'e aktaracağı 10 bin ton fındık
banner17

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı FİSKOBİRLİK'e verilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Fındık Çalışma Grubu'nun gayretleri sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği kararnamenin imzalandığını belirtti.

Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TMO stoklarından 10 bin ton fındığın teminat karşılığı üreticilerimizin teşkilatı olan FİSKOBİRLİK'e verilerek kurumun desteklenmesine ilişkin müjdeyi ekim ayında vermişti. Bu husustaki kararname imzalanmıştır. Hayırlı olmasını dilerim."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAK Parti Giresun Milletvekili Cemal ÖztürkFındıkFİSKOBİRLİKTMO
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1