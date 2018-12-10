TMSF, 5 uçağı satışa çıkardı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık AŞ'ye ait 5 adet uçağı satışa çıkarttı.

TMSF'den yapılan açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a açılan soruşturma sonrası, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin, şirketin FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle şirkete TMSF'den kayyum atanmasına karar verdiği hatırlatıldı.

TMSF tarafından yapılan çalışmalarla şirkete ait 5 uçağın satışa çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, muhammen bedeli 1 milyon 560 bin 600 lira olarak belirlenen 5 adet uçağın yanı sıra muhammen bedeli 60 bin lira ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ile uçak bakım onarım alet ve edavat malzemeleri ile bilgisayar kasalarının da satışa sunulduğu kaydedildi.

Satışa çıkarılan uçak ve çeşitli menkul mallar için 14 Aralık saat 17.00'ye kadar teklif verilebileceği belirtilen açıklamada, birden fazla teklifin bulunması halinde 17 Aralık 2018 tarihinde saat 15.00'da açık artırma usulü ihale düzenleneceği bildirildi.