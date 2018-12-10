banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda haftasonu gömüldü Bursa
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi
Zeytinyağı eğitimi verdi
Zeytinyağı eğitimi verdi
Kadınlara örnek oldu
Kadınlara örnek oldu

TMSF, 5 uçağı satışa çıkardı

- TMSF, Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık AŞ'ye ait 5 adet uçağı satışa sundu

TMSF, 5 uçağı satışa çıkardı
banner17

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık AŞ'ye ait 5 adet uçağı satışa çıkarttı.

TMSF'den yapılan açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a açılan soruşturma sonrası, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin, şirketin FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle şirkete TMSF'den kayyum atanmasına karar verdiği hatırlatıldı.

TMSF tarafından yapılan çalışmalarla şirkete ait 5 uçağın satışa çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, muhammen bedeli 1 milyon 560 bin 600 lira olarak belirlenen 5 adet uçağın yanı sıra muhammen bedeli 60 bin lira ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ile uçak bakım onarım alet ve edavat malzemeleri ile bilgisayar kasalarının da satışa sunulduğu kaydedildi.

Satışa çıkarılan uçak ve çeşitli menkul mallar için 14 Aralık saat 17.00'ye kadar teklif verilebileceği belirtilen açıklamada, birden fazla teklifin bulunması halinde 17 Aralık 2018 tarihinde saat 15.00'da açık artırma usulü ihale düzenleneceği bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TMSF
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1