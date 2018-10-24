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TMSF Başkanı Gülal, IADI'nın İcra Kurulu'na seçildi

- TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin en üst karar merci olan İcra Kurulu'na girdi - Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin 2019 Yıllık Toplantısı ve Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Konferansı gelecek yılın ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek

TMSF Başkanı Gülal, IADI'nın İcra Kurulu'na seçildi
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İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nin (IADI) İcra Kurulu'na seçildi.

Yapılan açıklamaya göre, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirilen IADI 2018 Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, birliğin en üst karar merci olan İcra Kurulu'na girmeye hak kazandı.

Birliğin icra kurulu üyeliğinde Gülal'ın yanı sıra Brezilya, Fransa, Kanada ve Kore gibi mevduat sigortacılığı alanında önde gelen ülkelerden temsilciler yer alıyor.

Mevduat sigorta sistemi kurmayı ve geliştirmeyi düşünen ülkelere rehberlik yapmanın yanı sıra uluslararası iş birliğini teşvik etmek, mevduat sigortacılığı ve banka çözümleme alanında verimliliği artırmak amacıyla 2002'de kurulan IADI'de, 100'ü aşan ülke temsil ediliyor.

IADI'nın kurucu üyeleri arasında yer alan TMSF, Türkiye'de 2000-2001 krizi ve sonrasında mevduat sigortacılığı, banka çözümleme ve geri kazanım faaliyetleri konusunda yürüttüğü çalışmalar ve sahip olduğu bilgi birikimiyle bu alanda dünyanın önde gelen mevduat sigorta kuruluşları arasında bulunuyor.

- IADI 2019 Yıllık Toplantısı İstanbul'da yapılacak

Verilen bilgiye göre, IADI'nın 2019 Yıllık Toplantısı ve Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Konferansı gelecek yılın ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dünya Bankası temsilcileri ile IADI bünyesindeki 100'ü aşan mevduat sigorta kuruluşu en üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 400'e yakın katılımcı, Ekim 2019'da İstanbul'da düzenlenecek olan IADI 2019 Uluslararası Mevduat Sigortacılığı Konferansına katılacak.

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IADIMuhiddin GülalTMSF
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