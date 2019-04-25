TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, 10 Temmuz’da yapılacak ihaleye 9 Temmuz’a kadar teklif verilebilecek.



İhaleye AŞ ya da limited şirket olarak kurulmuş bulunan tüzel kişiler katılabilecek.



Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü bünyesinde; Yunus Emre Termik Elektrik Santrali başta olmak üzere toplam 31 adet arsa ve maden sahası, 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni ile maden ruhsatları bulunuyor.