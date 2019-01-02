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TMSF, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na desteğini sürdürüyor

- TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: - "Yönettiğimiz şirketlerle elimizi taşın altına sokacağız. Şirketlerimiz, gerek milli ekonomimizin büyümesini sağlayacak gerekse enflasyonla mücadelede devletimizin ve halkımızın yanında yer alacaktır" - "Enflasyona karşı açtığımız topyekun mücadelede Türkiye'de başta mobilya sektörü olmak üzere kayyum olarak görev yaptığımız şirketlerin ürünlerinde en az yüzde 10 indirime devam edeceğiz"

TMSF, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na desteğini sürdürüyor
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İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na desteğini sürdürüyor.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı açıklama ile Enflasyonla Topyekun Mücadele'ye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlatılan ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay daha uzatıldı.

TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketler de devlete ve Türk halkına her türlü desteğini sürdürerek kampanya süresini uzattı.

TMSF yönetimindeki Boydak Holding'den İstikbal, Bellona ve Mondi, Uğur Derin Dondurucu, Mondial, Faruk Güllüoğlu, Alfemo, Pierre Cardin, Cacharel, U.S. Polo Assn, Aker, Aynes, Bakpi, Royal Halı ve Sürat Kargo olmak üzere tüm şirketler, enflasyonla mücadeleye devam ediyor.


- "Enflasyonla mücadeleye devam"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bunun milli bir mesele olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de yönettiğimiz şirketlerle elimizi taşın altına sokacağız. Şirketlerimiz, gerek milli ekonomimizin büyümesini sağlayacak gerekse enflasyonla mücadelede devletimizin ve halkımızın yanında yer alacaktır. Enflasyona karşı açtığımız topyekun mücadelede Türkiye'deki başta mobilya sektörü olmak üzere kayyum olarak görev yaptığımız şirketlerin ürünlerinde en az yüzde 10 indirime devam edeceğiz.

Bize emanet edilen bu şirketleri büyütmek için gerekirse yeni yatırmalar yapacağız. Yönettiğimiz şirketlerin ihracatını artırarak dünya markası yapma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstihdamı artırarak iş imkanı sağlıyoruz. Şirketlerin aktif büyüklüğü yaklaşık 56,22 milyar lira, öz kaynak toplamı yaklaşık 19,92 milyar lira, şirketlerin ciro toplamı ise 21,73 milyar liraya ulaştı. Bu şirketlerde yaklaşık 43 bin 676 kişiye ise istihdam sağlıyoruz. Enflasyonla mücadeleye devam."

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