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TMSF, MarkAntalya AVM'yi satışa çıkardı

- TMSF, MarkAntalya AVM'yi 1,3 milyar lira muhammen bedelle satışa sundu

TMSF, MarkAntalya AVM'yi satışa çıkardı
İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Antalya Muratpaşada bulunan MarkAntalya AVM'yi 1,3 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkardı.
TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre, fon, 5 Ekim 2016'da kayyum olarak atandığı MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün oluşturulmasına ve satışına karar verdi.
MarkAntalya AVM'nin satışına ilişkin ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.
Muhammen bedeli 1 milyar 278 milyon 900 bin lira olarak belirlenen ihaleye katılabilmek için 127 milyon 890 bin lira nakit teminatın yatırılması gerekecek. Nakit teminat dışında, bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin yüzde 15 fazlası tutarında olan devlet tahvilleri, hazine bonoları, hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilecek.
İhaleye katılabilmek için 4 Haziran saat 17.00'ye kadar başvuru yapılması gerekecek. İhale ise 5 Haziran saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
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Anahtar Kelimeler:
TMSFMarkAntalya AVM
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