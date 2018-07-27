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TMSF, Ofisset Ofis Donanımları'nı satışa çıkardı

- Muhammen bedeli 14,8 milyon lira olarak belirlenen şirketin ihalesi, 5 Eylül'de gerçekleştirilecek

TMSF, Ofisset Ofis Donanımları'nı satışa çıkardı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ofisset Ofis Donanımları Anonim Şirketi'ni 14 milyon 800 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilanına göre, Fon'un 6 Eylül 2016'da kayyum olarak atandığı Ofisset Ofis Donanımları Anonim Şirketi'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

5 Eylül'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Muhammen bedeli 14 milyon 800 bin lira olarak belirlenen ihaleye katılabilmek için 1 milyon 480 bin liralık nakit teminatın yatırılması gerekecek. Nakit teminat dışında, bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin yüzde 15 fazlası tutarında olan devlet tahvilleri, hazine bonoları, hazine kefaletini haiz tahviller kabul edilecek.

İhaleye katılabilmek için belgelerin, 4 Eylül saat 17.00'ye kadar satış komisyonuna teslim edilmesi gerekecek.

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