TMSF’den Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, “Dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na biz TMSF kayyumunda yönetilen özellikle perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren aktörlerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çok güçlü ve etkin bir şekilde katılacağız.” dedi.

Gülal, TMSF kayyumunda yönetilen Boydak Holding’in 3. çeyrek sonuçları ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına verecekleri desteklere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

TMSF kayyumunda yönetilen bin 12 şirketin bulunduğunu belirten Gülal, bu şirketlerin özkaynak büyüklüğünün 19,9 milyar TL ve aktif büyüklüğünün ise 52,9 milyar TL seviyesinde olduğunu kaydetti.

Söz konusu şirketlerde 46 bin 360 kişinin çalıştığını ifade eden Gülal, şunları anlattı:

“Şirket sayımız sürekli değişiyor. Zaman zaman yeni şirketler geliyor zaman zaman da bizim iade etmemiz gereken şirketler oluyor. Dolayısıyla bu sayı sürekli değişiyor. Dün açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na biz TMSF kayyumunda yönetilen özellikle perakende ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren aktörlerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çok güçlü ve etkin bir şekilde katılacağız. Boydak Holding, bizde yapının en büyüğü. Mobilya sektörünün yüzde 60’ına vaziyet eden bir şirket. Onlar hemen gerekli çalışmayı yaptılar. Yarından itibaren İstikbal, Bellona ve Mondi mağazalarımızda kampanyamızın logolarını görerek, en az yüzde 10 olmak kaydıyla indirim yapacağız.

Aydınlı Grubu’nda 3 markamız var. Pierre Cardin, Cacharel ve U.S Polo onlar da bu sürece katılacaklar. Beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Uğur Soğutma firmamız bu kampanyanın içerisinde yer alacak. Mobilya sektörünün önemli aktörlerinden birisi olan Alfemo da bu süreçte yer alacak. Aker de bu kampanyaya katılacak. Biz bu sürecin içerisinde güçlü ve etkin olarak hem hükümetimizin yanında olacağız hem de enflasyonla mücadele ederken bu şirketlerimizi nasıl aktif bir şekilde kullanabiliriz? Bunun üzerine çalışacağız. Bu süreçte etkin destek vereceğiz.”

- “Boydak Holding’in yaklaşık 1 milyar TL karla yılı kapatmasını hedefliyoruz”

Gülal, Boydak Holding’i devraldıklarında holdingin büyüklüğünün yaklaşık 7,6 milyar TL olduğunu, bugün bunun yaklaşık yüzde 27 artışla 10,1 milyar TL’ye çıktığını aktararak, “Devraldığımız gün itibarıyla özkaynak büyüklüğü 5,8 milyar TL seviyesindeydi, Boydak Holding’in şu an itibarıyla özkaynak büyüklüğü 7,01 milyar TL seviyesinde.” dedi.

Bu yılın ilk 3 çeyreği ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ciroda yüzde 8,3 artışla 7,3 milyar TL’ye ulaştığını vurgulayan Gülal, “Mobilya sektöründe 2017 özellikle ÖTV indirimiyle birlikte rekor ciro yaptığımız bir yıldı. 2017 yılında Boydak Holding’i ciro olarak son 10 yılın en üst seviyesine çıkarttık. Holdingin EBITDA değeri yüzde 29,9 artışla 1,2 milyar TL’ye ulaştı. Biz bu süreçte net karlılığımızı da yüzde 3 artırarak 754 milyon TL’ye çıkarttık. Boydak Holding’in yaklaşık 1 milyar TL karla yılı kapatmasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Gülal, bu yılın ilk 3 çeyreğinde ödenen vergilerin yüzde 52 artışla 327 milyon TL’den 497 milyon TL’ye ulaştığını belirterek, “Boydak Holding önemli bir ihracat aktörü. İhracatımız bu yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 6,4 artarak 288 milyon dolar seviyesine yükseldi. Yatırım ihtiyaçları varsa çekinmeden yatırımları yapıyoruz. Söz konusu dönemde Boydak Holding 110 milyon TL’lik makine, teçhizat, Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Boydak Holding tarafında işler iyi gidiyor”

Gülal, bu yıl 85 yeni mağaza açtıklarını ifade ederek, Boydak Holding’in mağaza sayısının bin 490 seviyesinde olduğunu, toplam çalışan sayısının 12 bin 564 olduğunu söyledi.

Devraldıkları gün itibarıyla holdingin 364 milyon dolar borcunun bulunduğunu, bu borcun 264 milyon dolarlık kısmını ödediklerini belirten Gülal, yaklaşık 600 milyon TL banka borcunun bulunduğunu ve Boydak Holding tarafında işlerin iyi gittiğini söyledi.

Gülal, TMSF kayyumunda olan şirketleri kendilerine devrolunduğundan itibaren milli servet olarak gördüklerini ifade ederek, bu şirketlerde katma değer ve istihdam yaratılmaya devam edileceğini söyledi.

Boydak Holding’in mahkeme sürecinin bilindiğini aktaran Gülal, “Ceza alan hissedarların hissesini müsadere kararı verildi. Karar henüz kesinleşmedi ama bu ilk müsadere kararıydı, bizdeki yapıyla ilgili olarak. Devam eden süreçte de müsadere kararı bekliyoruz. Kararların kesinleşmesini müteakip olarak gerekli projeksiyonlarımızı yaparak yol haritamızı tamamlayacağız.” diye konuştu.

- “Kısa vadede satışla ilgili bir projeksiyonumuz yok”

Boydak Holding’in satışının yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Gülal, “Mahkeme süreçleri bizim dışımızda. Mahkemenin vereceği her karara uymakla mükellefiz. Bu şirketlerin satışı ile alakalı süreç şirketlerin devamlılığı esası üzerine kurulu. Yani şirketlerin ekonomik devamlılığı tehlikedeyse satışı gündeme geliyor. Bu süreçte aslında pek şirket satışı yapmadık. Varlık satışı olarak desteklediğimiz şirketlerimiz oldu. Boydak Holding’in ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusu olmadığı için kısa vadede satışla ilgili bir projeksiyonumuz yok. Mahkeme kararının neticelenmesini bekliyoruz, ondan sonra bir projeksiyon gerçekleştireceğiz. Ondan sonra blok mu satarız, parçalayıp mı satarız onu da vakit gelince konuşuruz.” yanıtını verdi.

Müsadere kararı sonrasında holdingin isim değişikliği tasarlanıp tasarlanmadığına yönelik soru üzerine Gülal, gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını söyledi.

“Örgüte bulaşmamış şirketin karlılığından pay alamayanlar için çalışma söz konusu mu?” şeklindeki soruya Gülal, “Sadece Boydak Holding özelinde değil, genelde tüm şirketlerimizde böyle bir sorunumuz var. Bununla alakalı yasal düzenleme çalışması başlattık. Biz bu yapıya bulaşmamış kişilerin de haklarını korumakla mükellefiz. Bu süreçte ülke olarak da bir takım sıkıntılarımız olduğu için onlara çok yardımcı olamadık ama bir yasal düzenlemeyle önümüzdeki süreçte bu sorunu ortadan kaldırırız.” diye konuştu.

Gülal, holdingin karlılığı şirket çalışanlarının maaşlarına etki edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine şunları kaydetti:

“Boydak Holding’de 12 bin 564 kişi çalışıyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir yapıda istihdamda sirkülasyon olması doğal. İşten çıkarılanların tekrar dönmesiyle ilgili çalışmaların olduğunu zannetmiyoruz. Biz zaten her sene başında enflasyon oranında artış sağlıyoruz. Bayram öncesinde de biner lira bayram harçlığı sağladık. İşçilerimizin sosyal ve özlük haklarını iyileştirmeye çalışıyoruz.”

Boydak Vakfı’nın faaliyetlerine ilişkin soru üzerine Boydak Holding Üst Yöneticisi (CEO) Alparslan Baki Ertekin ise “Vakıf döneminde yapılan yardımların birçoğunu yapmaya devam ediyoruz. Hatta geçmişte yapılmamış türde yardımlar da yapıyoruz. Bunları kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Hayrın iyi olanı gizli yapılanıdır.” dedi.