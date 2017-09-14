TMSF'den satış ilanı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yaşam Televizyon Hizmetleri AŞ (Kanaltürk TV/Kanaltürk Radyo), Bugün TV ve Radyo Prodüksiyon AŞ (Bugün TV) ve Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret AŞ'ye ait lisanslar, aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşları satışa çıkardı.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, söz konusu basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için Fon'a devredilen varlıklar ihale yoluyla satışa konuldu.

7 milyon 619 bin lira muhammen bedelli lisanlar, aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşlar, 6 Ekim mesai saati bitimine kadar teklif alma yöntemiyle yapılacak ihalede birlikte veya ayrı ayrı alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak.